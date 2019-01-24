0553 313 94 23

"Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının önemli bir kısmını fındık sağlıyor"

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz:- "Dünyanın en büyük fındık üreticisiyiz. Aynı zamanda fındık, ihracatımız için de çok önemli. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının önemli bir kısmını fındık sağlıyor"

24 Ocak 2019 Perşembe 17:49
"Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının önemli bir kısmını fındık sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda fındık, ihracatımız için de çok önemli. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının önemli bir kısmını fındık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla destekleme alımı yaptığı 2017 yılında 770 bin ton kabuklu fındık rekoltesi olduğu halde fındık fiyatının serbest piyasada 9,5-9,8 liraya alıcı bulduğunu bu fiyatın dönem kurlarıyla 2,6 dolar civarında olduğunu belirtti.

2018 Ağustos ayında ise bir önceki sezona göre çok daha az miktarda, 500 bin ton fındık rekoltesi gerçekleştiğini belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Tam bu dönemde dış kaynaklı ekonomik saldırılar başlamıştı. Rekoltenin düşük olmasına rağmen bazı firmalar hükümetin destekleme alımı yapamayacağını öngörerek 11,25 lira fiyat açıklayarak üreticiden alım yapmaya başlamışlardı. Dönem kurlarıyla 1,6 dolarlık bu fiyat önceki yıla göre çok düşüktü. Ancak içinden geçilen zor sürece rağmen hükümetimiz, 2018 yılı fındık mahsulü için TMO aracılığıyla ekim ayında müdahale alımı yaparak köylünün fındığının çok düşük fiyattan satılmasını engellemiş oldu. Böylece fındık fiyatlarının gerçek değeri olan 15,00-15,50 lira seviyelerine gelmesi sağlandı. Neticede üreticimizin emekleri zayi olmadı. Ancak görüyoruz ki ağustos ayında hasatı yapılmaya başlanan ürünü, nisan ayında satmaya başlayıp rant elde edeceğini düşünen bazı firmalar, fiyatın düşmesi için TMO'ya elindeki stoku satması yolunda baskı yapmaktalar. Fındığın bazılarının karı uğruna değerinin altında satılması üreticilerin emeğinin hiçe sayılması demek olacaktır."

2019 yılı için koyulan bir ihracat rekoru hedefi olduğunu belirten Kopuz, "Fındığın değerini bulmadan satılmaması gerekiyor. Bu yıl yeni bir rekor kırmak istiyorsak, ihracat gelirimizin önemli bir kısmını oluşturan göz bebeğimiz fındığın genel ihracattaki katkısının arttırılması elzemdir. Bu noktada TMO'nun piyasayı düzenleme görevini yerine getirerek, nisandan önce satış yapmaması ve elindeki ürünü belirli aralıklarla piyasaya sürmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:49
  1. İSTİB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını açıkladı
    1. AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını..
    2. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8..
    3. Eski milletvekili trafik kazasında..
    4. Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye..
    5. Yerel seçim öncesi son anket..
    6. Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
    7. Lise öğrencisinden tüccar Yılmaz..
    8. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    9. Kocaeli'deki cinayet
    10. Kahveciyi önce öldürdüler, sonra..
    11. Yazar Emrah Serbes'in tazminat davası
    12. n11.com'dan lüks bebek ürünlerine özel..
    13. Lübnan'dan İsrail işgalindeki..
    14. Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a..
    15. FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
    16. "Türkiye'nin tarım ürünleri..
    17. Kayseri'de devrilen ağacın altında..
    18. Kilis'te kapak tamiri için baraja..
    19. Antalya Valisi'nden açıklama: 1 ölü,..
    20. New York borsası karışık seyirle açıldı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!