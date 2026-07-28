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Dünya 1 ay boyunca okyanusta sürüklendi, 'her şey bitti' derken...
Dünya

1 ay boyunca okyanusta sürüklendi, 'her şey bitti' derken...

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1 ay boyunca okyanusta sürüklendi, 'her şey bitti' derken...

Kaliforniyalı Kai Sato'nun Pasifik Okyanusu'nu tek başına yelkenle geçme hayali, direğinin kırılmasıyla hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Okyanusun ortasında mahsur kalan Sato, bir aydan uzun süre kısıtlı yiyecek ve suyla yaşamını sürdürmeyi başardı.

Kaliforniyalı Kai Sato'nun Pasifik Okyanusu'nu tek başına yelkenle geçme hayali, direğinin kırılmasıyla hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Okyanusun ortasında mahsur kalan Sato, bir aydan uzun süre kısıtlı yiyecek ve suyla yaşamını sürdürmeyi başardı.

Kaliforniyalı 39 yaşındaki Kai Sato, 7 Haziran'da Kaliforniya açıklarındaki Catalina Adası'ndan Hawaii'ye gitmek üzere yola çıktı. Ancak yolculuğunun ikinci haftasında teknesinin direği kırıldı. Motoruyla geri dönmeye çalışırken yakıtı da tükenen Sato, iletişim imkanını kaybederek Pasifik Okyanusu'nun ortasında sürüklenmeye başladı.

Hayatta kalabilmek için deniz suyundan elde ettiği su buharını içen, teknesine sıçrayan balık ve kalamarları yiyen Sato, elindeki yulaf ezmesini de dikkatli şekilde tüketti. Günlerce yalnız kalan denizci, doğaçlama yöntemlerle teknesini onarmaya çalışsa da yardım gelene kadar okyanusta sürüklenmeye devam etti.

 

OKYANUS ORTASINDA TİCARET GEMİSİ BULDU

Yaklaşık bir ay sonra rotası bir ticaret gemisiyle kesişti. Pasha Hawaii adlı yük gemisinin mürettebatı, Sato'yu güvenli şekilde gemiye alarak yiyecek, su ve barınma imkânı sağladı.

Kurtarılmasının ardından duygusal anlar yaşadığını anlatan Kai Sato, yaşadığı zorlu sürece rağmen deniz tutkusundan vazgeçmediğini belirterek, gelecekte daha büyük bir tekneyle yeni bir okyanus yolculuğuna çıkmayı planladığını söyledi.

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