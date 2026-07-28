Lüks otomobilde sert düşüş!
Türkiye premium otomobil pazarında yılın ilk yarısında kartlar yeniden dağıtıldı. Otomotiv dünyasının Alman devleri BMW, Audi ve Mercedes-Benz’in toplam satış kaybı 10 bin adedi aşarken; Volvo, Jeep ve MINI ise yakaladıkları çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye sıfır km otomobil pazarında yaşanan genel yavaşlama, lüks segmente de sert bir şekilde yansıdı. Yılın ilk altı aylık verilerine göre, premium otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,63 oranında daraldı.