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Lüks otomobilde sert düşüş!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Lüks otomobilde sert düşüş!

Türkiye premium otomobil pazarında yılın ilk yarısında kartlar yeniden dağıtıldı. Otomotiv dünyasının Alman devleri BMW, Audi ve Mercedes-Benz’in toplam satış kaybı 10 bin adedi aşarken; Volvo, Jeep ve MINI ise yakaladıkları çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye sıfır km otomobil pazarında yaşanan genel yavaşlama, lüks segmente de sert bir şekilde yansıdı. Yılın ilk altı aylık verilerine göre, premium otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,63 oranında daraldı.

#1
Foto - Lüks otomobilde sert düşüş!

ALMAN ÜÇLÜSÜNDE TOPLAM KAYIP 10 BİNİ AŞTI Pazarın geleneksel liderleri konumundaki BMW, Audi ve Mercedes-Benz, yılın ilk yarısında beklentilerin gerisinde kaldı. Her üç markanın da kan kaybettiği bu dönemde, toplam satış düşüşü 10 bin adedin üzerine çıktı. Tüketicilerin değişen alım tercihleri, yüksek faiz ortamı ve erişim zorlukları, lüks segmentin Alman devlerini doğrudan etkiledi.

#2
Foto - Lüks otomobilde sert düşüş!

İŞTE SÜRPRİZ ATAĞA KALKANLAR Alman markaları kan kaybederken, pazarda alternatif arayan tüketiciler rotayı farklı markalara çevirdi.

#3
Foto - Lüks otomobilde sert düşüş!

Volvo: Güvenlik odaklı yaklaşımı ve elektrikli/hibrit model hamleleriyle satışlarını artıran markaların başında geldi.

#4
Foto - Lüks otomobilde sert düşüş!

Jeep: SUV segmentindeki güçlü konumunu koruyarak pazar payını yukarı taşıdı.

#5
Foto - Lüks otomobilde sert düşüş!

MINI: Şehir içi kullanımda sunduğu ikonik tasarım ve elektrikli seçenekleriyle ilk yarının dikkat çeken yükselen değerlerinden biri oldu. Sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında matrah güncellemeleri, kredi imkanları ve yeni model lansmanlarının pazarın seyrini belirleyeceğini öngörüyor.

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