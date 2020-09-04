Türkiye'nin tarihi keşfi İngilizde "gaz" yaptı... Asırlık sömürge zihniyeti tekrar devrede

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfiyle ilgili hazımsızlık kokan bir makale yayımladı.

İngiliz dergisi "Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz dışa bağımlılığını sona erdirmez" diyerek tarihi keşfi önemsiz göstermeye çalıştı. Derginin bu algı operasyonu üzerine kurulu makalesi, Osmanlı Devleti döneminde kaynaklarımıza göz diken emperyalist güçlerin bugün de fırsat kolladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sultan II. Abdulhamid'in enerji hamlelerini engellemek isteyenler, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak için harekete geçti.

Skandal makalenin devamında "Erdoğan keşfi, Türkiye'nin nihai olarak bir net enerji ihracatçısı' olacağı, 'yeni bir çağ' olarak tanımladı. (Türkiye gazının %98'ini ithal ediyor.) Bu boş bir hayal. Analistlerin, bağımsız olarak teyit edilemeyen, sahanın büyüklüğü, Türkiye'nin üç yıl kadar kısa bir süre içinde gaz çıkarabilmesi, projenin genel olarak ticari kapasitesiyle ilgili ciddi şüpheleri var" ifadelere yer verildi.

The Economist'in bu operasyonel haberine CHP yandaşı medyanın çanak tutması ise dikkat çekti. Türkiye'nin tarihi başarısını küçümsemek için elinden gelen tüm gayreti gösteren CHP yandaşı Sözcü ve Halk TV gibi sözde medya organları The Economist'in makalesine geniş yer verdi.

Aynı oyun yeniden sahnede

İngilizler'in Musul petrollerini ele geçirme planlarını fark eden Sultan II. Abdülhamid, bir ferman çıkartarak Musul ve civarındaki tüm toprakları tapusuna geçirmişti. Sultan Abdulhamid'in bu hamlesi İngilizleri başka planlar yapmaya itmişti. Mondros Mütarekesi, Lozan ve Ankara Antlaşması derken Musul Türklerin elinde alınmıştı.

Bugün de aynı oyun yeniden sahnede. Zamanında Sultan II. Abdulhamid'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önüne engel koyma çabaları, yüz yıl sonra benzer planların tekrar devrede olduğunu gözler önüne serdi.