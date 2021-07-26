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Dünya Türkiye'nin talebini kabul ettiler! Yeni Zelanda'dan açıklama geldi
Dünya

Türkiye'nin talebini kabul ettiler! Yeni Zelanda'dan açıklama geldi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Suriye sınırında yakalanan DAEŞ'li kadın ve çocuklarının Türkiye tarafından iadesini kabul ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:53:00 -
Türkiye'nin talebini kabul ettiler! Yeni Zelanda'dan açıklama geldi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan DEAŞ'lı kadın vatandaşının ve iki çocuğunun Türkiye tarafından iade talebini kabul etti.

Aile bu yılın başında Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türkiye, ailenin Yeni Zelanda'ya iade edilmesini talep etmişti.

Başbakan Ardern, Wellington'da kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda bu kararı kolay almadı. Çocukların da dahil olduğu bu durumun detaylarını ve uluslararası sorumluluğumuzu göz önünde bulundurduk" dedi.

Ailesi, 6 yaşındayken Avustralya'ya taşınan ve 2014'te Avustralya pasaportuyla Suriye'ye giden kadınının Yeni Zelanda ve Avustralya vatandaşlığı vardı. Ancak Avustralya hükümeti kadının vatandaşlığını iptal etmiş ve Yeni Zelanda'nın çağrılarına rağmen kararını geri almayı reddetmişti.

26 yaşındaki DEAŞ'lı kadının arananlar listesinde mavi kategoride yer aldığı öğrenildi.

 

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