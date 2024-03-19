Türkiye'nin son hamlesinin ardından PKK tutuştu! Terör elebaşısından itiraf gibi açıklamalar

Türkiye, Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi için düğmeye bastı. Geçtiğimiz haftalarda Irak'ta yapılan toplantının ardından 7 maddelik sonuç bildirisi yayınlanmıştı. Türkiye ile Irak arasında terörle mücadelede önemli gelişmeler yaşanırken, Irak PKK’yı “yasaklı bir örgüt” olarak tanımladı. İki ülke için de ortak tehdit olan PKK konusundaki çalışmalar, Ortak Daimi Komite aracılığıyla devam edecek. Terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında, yaz aylarında Irak'ta örgüte yönelik operasyon başlatılacağı kaydedilirken kanlı terör örgütü PKK’yı ‘Misak-ı Milli’ korkusu sardı.

Türkiye ve Irak adımlarına ilişkin Medya Haber kanalına konuşan PKK elebaşlarından Helin Ümit, hem Barzani ile ilgili hem de Irak’taki operasyonlara yönelik açıklamalarda bulundu. PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, Barzani ailesini suçlayarak ‘Misak-ı Milli’ göndermesinde bulundu.

Terör örgütü PKK'da Irak paniği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart’ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulünün ardından Ankara-Bağdat arasında varılan tarihi mutabakat, terör odaklarında korku ve paniğe sebep oldu.

Türkiye’nin Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi ile panikleyen terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’ye çattı. Barzani’nin liderliğini yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi’ni (KDP) “ihanetle” suçlayan terörist Ümit, “KDP’nin dünyadaki hiçbir hain güce benzemediğini” savundu. PKK’lı Ümit, Türkiye’nin Irak’ın iç kısımlarına inmesinde Barzani ailesinin etkisinin olduğunu iddia etti.

"Misak-ı Milli korkusu"

Irak’ta köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Barzani ailesini hedef aldı. Medya Haber kanalına konuşan terör örgütü PKK’nın sözde Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani’ye ırkçı söylemlerde bulundu.

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Türkiye-Irak ilişkisinden rahatsız olan PKK’lı üst düzey terörist Helin Ümit, şu ırkçı ifadeleri kullandı:

“Neçirvan Barzani’yi Antalya’ya götürdüler. Bir Türk gibi karşılandı, bir Türk gibi konuştu. Bölgesel hükümetin bayrağı gibi şeylere eskiden önem veriyorlardı. Şimdi artık tümden teslim alınmış bir devlet memuru gibidir. Bu anlamıyla Türkiye’nin Misak-ı Milli hayallerine hizmet ediyor. Türk uluslaşma adına ne kadar uyumlu hale gelirse o kadar kabul görür. Bu güçler Özgür Kürdistan, Demokratik Kürdistan idealine ve hedefine de düşmanlık etmeyi sürdürüyorlar.”

Terör örgütü PKK sözde Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, terör faaliyetlerini “direniş” olarak nitelendirdiği konuşmasında Barzani’ye yönelik suçlamalarını şöyle sürdürdü:

“Iraklı güçleri buna dahil etme çabasında oldukları yönünde bilgiler alıyoruz. Gerçekten Barzani ailesinin bu alçaklığı olmasa, bu hain duruşları olmasa, Türk ordusu bu kadar içlere gelemez. Bu kadar kendi soyuna düşman olunur mu? Bu kadar dünyanın gözünün içine baka baka, bu kadar utanmazca. Eğer PKK’nin direnişi olmasaydı, sen bugün durduğun yerde durabilir miydin? Bu kadar vicdansızlık olabilir mi?”

Kaynak: Haber7