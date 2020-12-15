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Aktüel Türkiye'nin Somali'ye hibe ettiği Nekton botlarla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi
Aktüel

Türkiye'nin Somali'ye hibe ettiği Nekton botlarla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:29:07 -
Türkiye'nin Somali'ye hibe ettiği Nekton botlarla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiği Nekton botlar ile Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiğimiz Nekton botlar ile 12-13 Aralık tarihleri arasında Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi. Eğitimler Türk firması tarafından işletilen ve Mogadişu Limanı'nda hizmet veren Hacı Aziz Römorkörü'nde gerçekleştirildi."

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