Türkiye'nin sloganı rahatsız etti! Yunanistan durdurmak için on binlerce dolar ödedi

6 Şubat depremlerinden sonra, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatan Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Son dönemde Ankara - Atina hattında esen sıcak rüzgara rağmen Ege, Türkiye ile Yunanistan arasında turizm kapışmasına sahne oluyor.

Türkiye'nin turizm sloganı Yunanistan'ı rahatsız etti.

Yunanistan Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği'ndeki turizm kampanyasında kullandığı 'Turkaegean' markasının patentini almasını engellemek için harekete geçti.

Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında Atina-Ankara eksenindeki olumlu gelişmelere rağmen Yunanistan Türkiye'yi durdurmak için flaş bir hamle yaptı. Atina, ABD'li bir hukuk firması ile anlaşırken ülke basını Yunanistan'ın ödediği ücreti açıkladı...



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6 Şubat depremlerinden sonra, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatan Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Son dönemde Ankara - Atina hattında esen sıcak rüzgara rağmen Ege, Türkiye ile Yunanistan arasında turizm kapışmasına sahne oluyor.

Türkiye'nin turizm sloganı Yunanistan'ı rahatsız etti.

Yunanistan Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği'ndeki turizm kampanyasında kullandığı 'Turkaegean' markasının patentini almasını engellemek için harekete geçti.

Yunan Kathimerini gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye'nin 'Turkaegean' patentini durdurma çabası' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Yunanistan, Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği'ndeki turizm kampanyasında kullandığı “Turkaegean” markasının patentini almasını engellemeye çalışıyor' denildi.

Kathimerini, Atina'nın ticaret ve sınır anlaşmazlıklarını içeren yüksek riskli davalarda uzmanlaşmış Washington merkezli hukuk firması olan Steptoe & Johnson ile anlaştığı ve firmadan Türkiye'ye karşı rapor hazırlamasını istediğini yazdı.

Haberde Ankara'nın itirazlarına rağmen Atina'nın 'Türkigean' kampanyasını, Türkiye'nin Ege'deki iddialarına ilişkin ABD ve AB'nin görüşünü yanıltıcı bir şekilde etkileme girişimi olarak gördüğü bilgisine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl star verilen kampanya kapsamında Almanya’da beş şehirde 'TurkAegean' ve 'Choose Your Memories' kampanyaları ile 5 bin 683 açık hava alanında yer alındı. Rusya, Hollanda, Belçika’da reklamlar yayınlandı...

Kathimerini bu kapsamda Atina'nın ABD'li hukuk firmasını yaptığı ödeme tutarını da kamuoyuna açıkladı.

'Kathimerini, Steptoe & Johnson'ın yaklaşık 70 bin dolarlık bir maliyetle Yunanistan'ın iddialarını destekleyen bir rapor hazırlayacağını anlıyor' denilen haberde uzun vadede şirkete yapılacak ödemenin ise bilinmediğinin altı çizildi.

ABD Patent ve Ticaret Ofisi'nin Şubat ayında patent sürecini durdurmak için daha fazla ayrıntı istemesinin Yunanistan'da olumlu bir hava yarattığını yazan gazete nihai kararın en erken 2025'te verileceğini belirtti.