Türkiye’nin sınırı resmen değişti! Bir köylü bunu başardı

Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınırı çizen Çaksu Deresi’nin 46 yıl önce yatağını değiştirmesi sonucu, Yurtbekler köyünden Süleyman Çelik’in 15 dönümlük arazisi Gürcistan’da kaldı. Köylünün hukuk mücadelesi karşılık buldu ve mutlu sona ulaşıldı. 2016’da yapılan görüşmelerin ardından dere yatağının bulunduğu Posof’ta Gürcistan’la anlaşma imzalandı.

Yapılan çalışmalar sonunda Çaksu Deresi’nin yatak değiştirmeden önceki yerine alınması ve 15 dönümlük arazinin Türk tarafına verilmesi kararlaştırılarak protokol imzalandı.

15 DÖNÜM TOPRAĞI TÜRKİYE’YE KATTI

15 futbol sahası büyüklüğündeki topraklarına kavuşmanın sevincini yaşayan arazinin sahibi Süleyman Çelik “Toprak kaybetmek bana acı veriyordu. Ankara’ya bakanlıklara dilekçe göndererek durumu bildirdim. Bunun üzerine 2013 yılında bir heyet gelerek ilk tespit çalışmasını yaptı. 2016’da da Türk ve Gürcü yetkililerinden oluşan komisyon, konu üzerinde çalışarak topraklarımızın geri verilmesine yardımcı oldu. 46 yıl sonra toprağıma kavuştum” dedi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ