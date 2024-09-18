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Ekonomi Türkiye'nin sigorta devi Generali satıldı! İşte yeni sahipleri
Ekonomi

Türkiye'nin sigorta devi Generali satıldı! İşte yeni sahipleri

Yeniakit Publisher
2024-09-18 07:38:00 - 2024-09-18 07:42:50
Türkiye'nin sigorta devi Generali satıldı! İşte yeni sahipleri

Kiler Holding ve Grup şirketi Ekol Girişim, Generali Sigorta'nın çoğunluk payını satın aldı. Dev satın alma KAP'a bildirildi.

Kiler Holding ve Grup şirketi Ekol Girişim, Generali Sigorta'nın yüzde 51 payını satın aldı.

Kiler Holding Generali Sigorta'nın %42, Grup şirketi Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı %9 payını satın aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kiler Grubu olarak, 2025 yılı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda finans sektörüne yönelik ilgimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülkemizin uzun vadeli büyüme politikaları ve kişi başına düşen gelirdeki artıştan olumlu etkilenmesini beklediğimiz sigortacılık sektöründe de güçlü bir büyüme öngörüyoruz.

Bu çerçevede, 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin grubumuz tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.

Satın alma süreci kapsamında, Kiler Holding A.Ş. olarak, şirketimiz ve/veya grup şirketlerimiz üzerinden Arex Grup ile birlikte yapılacak muhtemel bir satın almaya ilişkin olarak Generali Türkiye Holding B.V. ile Generali Sigorta Anonim Şirketi'nin hisselerinin yaklaşık olarak %99,99'unun satın alınmasına yönelik 03.07.2024 tarihinde bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır. Devam eden süreçte, şirketimiz ve yukarıda belirtilen taraflar Hisse Devir Sözleşmesi (HDS) imzalamak üzere anlaşmışlardır. 17/09/2024 tarihinde HDS imzalanmıştır.

HDS uyarınca, Kiler Holding A.Ş., Generali Sigorta A.Ş.'nin toplam 69,500,000,000 adet olan paylarında 29.189.987.762 adet (%42) paya sahip olurken, grup şirketimiz Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6.254.997.377 (%9) paya sahip olacaktır. Generali Sigorta A.Ş'nin diğer pay sahipleri sırasıyla %48 ile Arex Yatırım Holding A.Ş. ve %1 ile Arex Sigorta A.Ş. olacaktır.

İlgili hisse devir işlemi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Rekabet Kurumu (RK) onay süreçlerine tabi olup, hisse devri söz konusu onayların ardından işlemin kapanışının gerçekleşmesiyle geçerli olacaktır.

Grubumuzun yeni bir sektöre girişi anlamında stratejik bir adım olan bu gelişme hakkında, satın alma sürecinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla, bu bilginin kamuya açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında 16.07.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."

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