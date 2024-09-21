Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor! Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor

Türkiye'nin önemli yerli savunma projelerinden Altay Tankı'nın ilk 85 adeti Güney Kore ile birlikte üretilecek. 4 yılda tamamlanması planlanan 250 adetlik partinin kalan 165 adeti de yerli imkanlarla gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin yerli savunma sanayii projeleri arasında kritik yere sahip Altay Tankı’na ilişkin çalışmalar hız kazandı. 85 adet Altay, Güney Kore ile birlikte üretilecek. Bu ortak üretim iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirecek ve teknolojik bilgi paylaşımını artıracak. 4 yıl içinde tamamlanması planlanan 250 partilik kısmın kalan 165 adeti, Türkiye’nin kendi savunma sanayii tarafından, yerli mühendislik ve üretimle gerçekleştirilecek. ASELSAN, ROKETSAN ve MKE gibi dev firmaların katkılarıyla geliştirilen, teknolojik donanımı ve üstün özellikleriyle dikkat çeken tank, Kara Kuvvetleri’nin en güçlü silahlarından biri olarak sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Projede çoğu yerli 200’e yakın alt yüklenici görev alıyor.

HIZLI VE GÜÇLÜ

1500 beygir gücünde motorla donatılan tank, en zorlu arazi koşullarında dahi yüksek performans sergileyebiliyor. Saatte 65 kilometre hıza ulaşabilen Altay, hem hız hem de güç açısından dünyadaki muadilleri arasında öne çıkıyor. Altay, 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE tarafından geliştirilen 120 mm L55 yivsiz ana silahı ile Altay, lazer güdümlü nokta atış yapabilecek. Otomatik hedef takip sistemi sayesinde, yüksek hassasiyetle hareket halindeki hedeflere dahi etkili atış gerçekleştirilebilecek. Ayrıca tank, son teknoloji sistemlerle korunuyor. ROKETSAN’ın geliştirdiği zırh sistemi, tankı düşman saldırılarından en üst düzeyde koruyor. ASELSAN’ın geliştirdiği Akkor Aktif Koruma Sistemi de tankın her an güvende kalmasını sağıyor.