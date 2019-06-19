0553 313 94 23

Türkiye’nin satınalma gücü paritesi 2018’de Avrupa’nın yüzde 35 altında kaldı

Satınalma gücü paritesine, (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 65 oldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:53
Türkiye’nin satınalma gücü paritesi 2018’de Avrupa’nın yüzde 35 altında kaldı

Satınalma gücü paritesine, (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 65 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı satınalma gücü paritesinin geçici sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP’ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2018 yılı geçici sonuçlarına göre, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 65 oldu ve AB ortalamasının yüzde 35 altında kaldı. Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.


Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP’ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 254 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 154 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.


SGP ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.



Türkiye’nin 2018 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu


Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 132 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 38 ile Arnavutluk oldu.


Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsıyor.



Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 37 oldu


Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı geçici sonuçlarına göre 37 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 37 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.


Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi sayılıyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre pahalı, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre ucuz olarak ifade ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tasarımın incelikleri ve yeni ürün sırları konuşuldu
    1. Tasarımın incelikleri ve yeni ürün..
    2. Mega proje Antalya’da 6417 konutluk..
    3. Beyşehir Belediyesinden göl..
    4. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan..
    5. Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde"..
    6. Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve..
    7. Büro Sen Kars Şube Başkanı..
    8. BM Kaşıkçı Raporu: "ABD, Kaşıkçı..
    9. Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore..
    10. Kars’ta festival heyecanı başlıyor
    11. Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun..
    12. 28 Şubat mağdurları için özgürlük ne..
    13. Selçuklu Belediyesinden afetlere karşı..
    14. 24 yaşındaki genç reklamcı, evinde ölü..
    15. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan,..
    16. Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve..
    17. Asıl marifet, Milletin gönlünde kalıcı..
    18. Çankaya Belediyesinden kadınlara satış..
    19. BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı..
    20. Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak..
    21. Donald Trump, 2020 için başkanlık..
    22. 20 yıl sonra insanlara bunları..
    23. Başkent’in çehresi değişiyor
    24. 17. uluslararası geometri sempozyumu..
    25. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
    26. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "17..
    27. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    28. Mısır'dan BM'ye "Mursi'nin ölümünü..
    29. Gazişehir Gaziantep de transferde..
    30. Şehit Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum