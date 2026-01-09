Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan "1 Nisan Anlaşması" açıklaması: Bunu görmek umut verici

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesine ilişkin geçen yıl varılan mutabakata işaret ederek, "Halep'te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halep'teki duruma değindi.

Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden teröristleri çıkaracak otobüslerin görüntüsünü paylaşan Yılmaz, "Halep'te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yılmaz, paylaşımında "Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak." ifadelerine yer verdi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında 1 Nisan 2025'te örgütün, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.