  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk” Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu! Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü! Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu? Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar... Altın kaçakçılığı operasyonu! Gözaltılar var Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı! Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!
Gündem Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan "1 Nisan Anlaşması" açıklaması: Bunu görmek umut verici
Gündem

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan "1 Nisan Anlaşması" açıklaması: Bunu görmek umut verici

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan "1 Nisan Anlaşması" açıklaması: Bunu görmek umut verici

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili "1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesine ilişkin geçen yıl varılan mutabakata işaret ederek, "Halep'te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halep'teki duruma değindi.

Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden teröristleri çıkaracak otobüslerin görüntüsünü paylaşan Yılmaz, "Halep'te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yılmaz, paylaşımında "Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak." ifadelerine yer verdi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında 1 Nisan 2025'te örgütün, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı.

 

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!
Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

Gündem

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı!
Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı!

Gündem

Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı!

Suriye satrancında taşlar yerinden oynuyor! Kim kiminle, kim kime karşı? İşte kirli ittifaklar ve gerçek aktörler!
Suriye satrancında taşlar yerinden oynuyor! Kim kiminle, kim kime karşı? İşte kirli ittifaklar ve gerçek aktörler!

Yerel

Suriye satrancında taşlar yerinden oynuyor! Kim kiminle, kim kime karşı? İşte kirli ittifaklar ve gerçek aktörler!

Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!
Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!

Gündem

Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23