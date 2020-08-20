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Ekonomi Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!
Ekonomi

Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) açıkladığı verilerle Türkiye’nin altın rezervinin 7 aydır artış gösterdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:21:00 -
Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!

IMF’nin internet sitesinde paylaşılan verilere göre, 2020 yılının ilk aylarından itibaren başlayan rezervlerin yükselmesi, 2020’nin 2. Çeyreğinde de devam etti.

Uluslararası Para Fonu’nun internet sitesinde altın rezervleri ile ilgili veri paylaşıldı. Bu verilere göre bu yılın Ocak ayından itibaren altın rezervi yükselişi, Temmuz ayında da devam ettiği belirtildi.

Bu duruma göre, bir önceki ay olan rezervlerin toplam değeri 22,08 milyon ons iken, ay sonunda 22.30 milyon onsa yükseldi. Bir ayda 2.22 milyon onsluk altın rezervi yükselmiş oldu. Yine IMF kayıtlarına göre, Türkiye’nin sahip olduğu altın rezervi 2019’un sonuna doğru 16,82 milyon ons olduğu biliniyor. Böylece sadece 7 ayda sahip olunan rezerv altın 5,48 milyon ons olarak artış gösterdi.

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