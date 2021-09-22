Türkiye’nin ‘sağlıkta dünya gücü’ hedefi için çalıştay düzenlendi

Uluslararası rekabet gücünün artırılması için kamu ve özel sektör koordinasyonun önemine vurgu yapılan çalıştayda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, “Gelişmiş sağlık altyapısı, kaliteli insan gücü ve coğrafya bize büyük bir avantaj sağlıyor” derken Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “Nitelikli özel hastaneler ve şehir hastaneleri ile oluşan ileri teknolojili sağlık hizmetiyle yakın gelecekte tüm rakip ülkelerin geçip ilk sıraya yerleşeceğimiz kanaatindeyiz” dedi.