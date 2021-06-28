Türkiye'nin sağlık sistemini öven Gonca Vuslateri linç tayfasının hedefi oldu

Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanan oyuncu Gonca Vuslateri, hastalık sürecinde üzerine kaynar su dökmüştü. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelik olan Vuslateri, başından geçen o günleri anlattı.

"Zor bir süreçti"

Türkiye'de vaka sayısının yükseldiği dönemde koronavirüse yakalandığını belirten Vuslateri, "Aslında dikkatli davranıyordum. Dizi setlerinde de çok iyi tedbirler alınıyordu ama yine de kaçamadım. Zor bir süreçti. Çok halsiz hissediyordum kendimi" dedi.

Vuslateri, evde karantinadayken nefesini açmak için kafasına havlu koyup yüzünü buhara tutmak istediğini anlatarak, "Kaynar su dolu tencereyi yatağıma koydum. Yatağıma oturmamla birlikte tencere bacaklarımın üzerine döküldü. Saniyesinde yandım ve derim çok büyük hasar gördü. O anda tamamen içgüdüsel olarak ilk müdahalemi yaptım. İnsan hayatta kalmaya çok dirençli bir varlık. Bunu o gün çok daha iyi anladım." diye konuştu.

"Acile girene kadar benimle konuştular"

Vuslateri, olayın şokuyla ambulansı aramanın aklına gelmediğini dile getirdi. O sırada kontrol için Sağlık Bakanlığı'ndan arandığını söyleyen Vuslateri, şöyle devam etti:

"Ama tam o sırada beni Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Beni Kovid-19'dan dolayı kontrol için aramışlar tesadüfen. Telefondaki kadın beni çok sakinleştirdi. 'Adım adım gidiyoruz' deyip, ambulansın gelmesi için beni yönlendirdi. Acile girene kadar da telefonda konuştuk. 6 dakikada ambulans geldi. Ve 35 günlük hastane serüvenim başladı.

"Türkiye çok iyi bir sağlık sistemine sahip"

Hastanedeyken herkese söyledim; Türkiye müdahalelerde, tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip. Kovid-19 sürecinde de bunu gördüm. Yurt dışında acilde 6-7 saat bekleyebilirsiniz. Bizde bu konuda çok hızlı müdahale ediliyor. Acile giriş yaptıktan sonra hemen operasyona girdim. Açıkçası iz kalır mı diye hiç endişem de olmadı. Çevremdekiler iz kalır mı diye daha çok endişelendi. Güzellik anlayışım da farklı benim. Obje olarak görmem insanları. Ben insanların manzarasına bakarım."

"Devlet düşmanlığım olamaz"

Vuslateri, Tuba Kalçık'ın, "Asker bir aileden geliyorsunuz, Gaffar Okkan'la da akrabalığınız var..." sorusuna işe şu yanıtı verdi:

"Evet. Dedem de babam da asker benim. Polis olan da çok akrabam var. Babam asker olduğu için o disiplinle yetiştirdi bizi. Küçük yaşlardan itibaren de ülke ve bayrak sevgisini öğretti bize. O yüzden benim devlet makamlarına hiçbir zaman bir düşmanlığım olmaz, olamaz da. Gaffar Okkan da sorunuzda belirtiğiniz üzere akrabamız ve ailemizin içinde önemli yeri vardır. O ailemizin gurur kaynağıdır. Dedemin evinde onun ve dayımın fotoğrafları asılıdır. Vatanını çok seven biriydi Gaffar Okkan. Onun ismi hep yaşayacak."

Öte yandan Gonca Vuslateri'nin bu sözleri sornası linç tayfası harekete geçti. İşte linç tayfasının yaptığı o rezil paylaşımlar: