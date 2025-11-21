  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya Türkiye'nin sabrını deniyorlar! Suriye'de tehlikeli hareketlilik
Dünya

Türkiye'nin sabrını deniyorlar! Suriye'de tehlikeli hareketlilik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin sabrını deniyorlar! Suriye'de tehlikeli hareketlilik

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Suriye'de tehlikeli provokasyonlarına devam ediyor.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haberde, Suriye Savunma Bakanlığı'nın, "Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail basınına göre Suriyeli Dürziler, "karmaşık durumlara" karşı Tel Aviv'de eğitim görecek. İsrail yönetiminin gelecek haftalarda, Dürzi toplumuna yatırım yapmaya yönelik kapsamlı bir plan sunmaya hazırlandığına dikkat çekildi.

Süveyda'dan 17 Dürzi gencin İsrail'e getirilerek karmaşık durumlara ve afetlere karşı yoğun bir eğitimden geçeceği bildirildi. İsrail'e ait 8 savaş uçağı da dün Suriye semalarında sorti yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor
Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor

Dünya

Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor

PKK Suriye’de ‘bir şeyler’ deniyor!
PKK Suriye’de ‘bir şeyler’ deniyor!

Dünya

PKK Suriye’de ‘bir şeyler’ deniyor!

Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!
Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!

Dünya

Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüseyin Yavuz

Türkiye'nin sabrı yakında biter ve en üst düzeyden bir " kınama "gelebilir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23