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Dünya Türkiye'nin S-400'leri denemesinden rahatsız olan ABD'den kıtalararası balistik füze testi
Dünya

Türkiye'nin S-400'leri denemesinden rahatsız olan ABD'den kıtalararası balistik füze testi

Türkiye'nin S-400'leri test etmesinden rahatsız olan ABD, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze 'Minuteman III'ün dün gece denendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:20:00 -
Türkiye'nin S-400'leri denemesinden rahatsız olan ABD'den kıtalararası balistik füze testi

Türkiye'nin S-400'leri test etmesinden rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze 'Minuteman III'ün dün gece denendiğini duyurdu.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kaliforniya Vandenberg Hava Üssü'nde denenen kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı belirtildi.

Yapılan denemenin, ABD'nin nükleer gücünün güvenli, etkili ve 21'inci yüzyıl tehditlerini bertaraf edecek durumda olduğunu gösterdiği söylenilen açıklamada, "Kıtalararası balistik füzenin atmosfere dönüş aracı, Kwajalein Adası'na kadar yaklaşık 4 bin 200 mil mesafe kat etti" denildi.

Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışına çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracıyla fırlatılıyor.

Ayrıca nükleer kapasiteli füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkat çekti.

Türkiye'yi kınamışlardı!

ABD, Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini 'en güçlü şekilde' kınamıştı.

Erdoğan: ABD'ye soracak değiliz

Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğrulayarak, "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

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