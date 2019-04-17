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Türkiye'nin S-400 alması Yunanistan'ı korkuttu

Daha önce Rusya'dan S-300 alan Yunanistan, Türkiye'nin S-400 hava sistemleri almasından rahatsız oldu. Çipras, Türkiye'yi kastederek, "İstikrarsız bir komşu istemiyoruz." ifadesini kullandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 08:51
Türkiye'nin S-400 alması Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye'nin S-400 hava sistemlerine sahip olması bazı ABD, Yunanistan gibi ülkeleri kaygılandırıyor. Hava sahasında Türk üstünlüğünün sağlanacak olması, ABD gibi ülkelerin görünmez denilen uçaklarla istediği gibi at koşturamaması planları bozdu.

Dün Alman dergi Stern S-400 bataryalarının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini büyük ölçüde artıracağını yazmıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yunan kanalı ANT 1'e konuşan Çipras, Türkiye'yi kastederek, "İstikrarsız bir komşu istemiyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizi endişelendiriyor"

Çipras sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi istikrarı olan ve sorunların çözümü için diyalog kanalları açık olan bir komşu istiyoruz. Türkiye'nin başka bir eksene kayması ihtimali bizi endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 08:51
  1. S-400 hava sistemleri
  2. Aleksis Çipras
  3. Yunanistan
  4. türkiye

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