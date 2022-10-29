Türkiye'nin rüyası sonunda gerçek oluyor! Tarihi gün

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk aracı, bugün banttan iniyor. Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan yerli otomobil hayali sonunda gerçekleşiyor. Togg'un Gemlik'teki tesisi, Cumhuriyet Bayramı'nda Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak, ilk otomobil banttan inecek.

İlk yerli otomobil girişimi 'Devrim'den 60 yıl sonra, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşı geride kalıyor. 2018 yılında Türkiye'nin otomobilini üretmek hedefiyle resmen kurulan Togg'un Gemlik'te bulunan tesisi, Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Düzenlenecek törenle yerli ve milli Togg'daki tek sipariş olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceği düşünülen 01 seri numaralı C-SUV, üretim bandından indirilecek.

4 bin kişi katılıyor

Gemlik'tekmi tören için tesisteki hazırlıklar tamamlanırken, Gemlik'e devlet başkanlarının da aralarında olduğu 4 bine yakın davetlinin katılması bekleniyor. Togg, Mart 2023 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak. Togg'un banttan inen ilk partisi tanıtım amacıyla yurt dışındaki Türk büyükelçilere gönderilecek.

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle öne çıkacak. Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

2023'te yollarda

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg modelleri sadece bir otomobil olmayacak, 4 tekerlekli bir akıllı cihaz olarak kullanılacak. Yazılımıyla öne çıkacak Togg'lar internet alışverişi, ödeme, bağlantılı servisler gibi birçok önemli hizmeti kullanıcılarına sunacak.

1 milyon üretim

Tesiste kapasite yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

5 yıl önce start verildi

Yerli otomobil üretimi için, 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı. Projedeki 5 "babayiğide" ek olarak TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu.

Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un CEO'su olarak atandı.

27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı. 2020 yılına gelindiğinde ise tasarımlar tescillendi, 18 Temmuz'da fabrika inşaatına başlandı.

Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021'de başlatıldı. Aynı yıl şirketin ortaklık yapısında eğişim oldu. Togg'un yeni logosu ise 18 Aralık 2021'de tanıtıldı.

Togg, bu yılın ocak ayında, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yerini aldı. Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından henüz daha piyasaya çıkmadan Togg'u "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg'u seçti.

Togg bu yıl ayrıca şarj ağı işletmeci lisansını 1 Temmuz'da aldı. Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'teki Togg üssünde üretilen ilk deneme aracıyla test sürüşü gerçekleştirdi.

6 farklı renkle yollara çıkıyor

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, renkleri tasarlarken Türkiye'den ilham aldıklarını söyledi ve "6 rengimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri kullanıcılarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Hem ülke hem bölge kalkınacak

Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi'nin bölge ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlaması öngörülüyor. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, ilçede Türkiye'nin bir rüyasının gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Hamaloğlu "Çok heyecanlıyız Gemlik'te çok ciddi bir ticaret olacak, bunun hazırlığı içindeyiz" dedi.

4 bin 300 kişiye iş imkanı sunacak

Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan tesisi 1.2 milyon metrekare alan üzerine kuruldu. Tesiste üretilecek olan ilk model C-SUV'un deneme üretimleri robotlar aracılığıyla yapıldı. Fabrikada 160 adet robot bulunurken, istihdam sayısı üretim adedine göre her geçen yıl artacak. Gemlik tesisi, 2030 yılına kadar yıllık 175 bin adetlik kapasiteye ulaşmasıyla 4 bin 300 kişiyi istihdam edecek. TOGG ayrıca batarya modülü ve paketin üretiminin Türkiye'de yapılması için Farasis ile işbirliği yaptı.

Batarya üretecek

İki şirket ortaklığında kurulan Siro'nun yine Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi de yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşası şu anda devam ediyor ve 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Togg ayrıca Trugo markasıyla şarj istasyonları da kuracak.