Türkiye'nin Rusya'ya kimyasal madde ihracatı 700 milyon doları aştı! Türkiye, harekete geçti

Türkiye'nin Rusya'ya kimyasal ürünler ihracatı 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 azalarak 781,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu durum, Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından BMG'ye bildirildi.

Bakanlık, "Bu yılın temmuz ayında Türkiye, Rusya'ya 128,6 milyon dolar tutarında kimyasal ürün ihraç etti; bu rakam geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 4,5 daha az" dedi.

Türkiye'nin kimyevi ürünler ihracatının Ocak-Temmuz 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 18 milyar 420 milyon doları aştığını da belirtelim.

Verilen bilgiye göre, "Türkiye'nin dünya pazarlarına kimyasal ürün ihracatı, Temmuz 2024'te 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 2 milyar 596 milyon dolara ulaştı."

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Türkiye'nin son 12 ayda (Temmuz 2023-Temmuz 2024) 32 milyar 88 milyon dolarlık kimyasal madde ihracatı yaptığı kaydedildi.