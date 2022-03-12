Türkiye'nin Rus gazına bağımlılık oranı açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te katıldığı bir programda Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayarak, Türkiye'nin Rusya doğalgazına bağımlılığının yüzde 40 dolayında olduğunu belirtti ve petrol bağımlılığının ise yüzde 25 dolayında olduğunu aktardı.

Akkuyu'da aksama yaşanmayacak

Bakan Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşının enerji konusunda belirli oranlarda bağımlı olduğumuz Rusya ile ilgili bilgi verdiği programda yaşanan çatışmalardan dolayı Akkuyu Nükleer Santral yapımında bir aksama yaşanmayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin sıkıntı yaşaması söz konusu değil

Bakan Dönmez, Avrupa'nın enerji bağımlılığı ile ilgili görüşlerini şöyle sıraladı:

"Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığını kısa vadede ikame etmeleri zor. Yeni kaynakların rezervlerinin üretime hazırlanması süreye ihtiyaç duyan süreçlerdir. AB henüz netleştirmedi. En azından niyetini ortaya koydu. 'Rusya’ya bağımlılığı azaltmak istiyoruz yeni kaynaklara ihtiyacımız var' dedi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacağına dair soruya ise şu yanıtı verdi:

"Şu an için söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Biz yaptırımların tarafı olmak istemiyoruz. İyi ticari ilişkilerimiz var. Diplomasi aracıyla çözmenin tarafı olduğumuzu ifade etmiştik. Gaz konusunda bir sıkıntı yaşamadığımızı kontrat bazında sevkiyatlara uyduklarında görüyoruz. 1986’da biz ilk doğalgazı Sovyetler Birliği’nden almıştık. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan üzerinden Batı hattı dediğimiz hattan alıyorduk. İki sene önce Türk Akımı bitti biz doğrudan Karadeniz’in altından doğrudan Tekirdağ Kıyıköy’den alır vaziyete geldik.

"İki senedir teknik sıkıntı yaşamıyoruz"

Geçmişte Ukrayna üzerinden gelen hatta sorunlar vardı. Zaman zaman geçmişte benzeri sıkıntılar olmuştu. İki senedir teknik sıkıntı yaşamıyoruz. Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor. Sevkiyatta bir problem görmüyoruz.

Bizi etkilemeyeceğini öngörüyoruz. Böyle bir konuşma da olmadı. Sık sık diyaloglarımız da var zaten. Türkiye’nin doğalgaz açısından tedarik problemi yok."