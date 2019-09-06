Türkiye’nin rakibi Andorra

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş Park’ta Andorra ile karşı karşıya gelecek.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Beşiktaş Park’ta Andorra ile karşılaşacak. Milliler, grupta oynadığı 4 müsabakada 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. Milli takım, Arnavutluk’u 2-0, Moldova’yı 4-0 ve Fransa’yı 2-0 mağlup ederken, İzlanda’ya ise 2-1’lik skorla yenildi. Ay-yıldızlılar 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Andorra ise gruptaki 4 maçta da rakiplerine yenildi ve 0 puanla son sırada yer alıyor.

3. randevu

Türkiye ile Andorra bugüne kadar 2 kez resmi maçlarda karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynanan müsabakalarda milliler rakibini 2 maçta da mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip rakibini Türkiye’de 5-0, deplasmanda da 2-0 yenme başarısı gösterdi.

Türkiye 573. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçıyla birlikte 573. kez sahaya çıkacak. Milliler, tarihinde 301’i resmi, 271’i özel 572 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 222 kez de rakiplerine mağlup oldu. 133 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 754 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 822 gol gördü.

Millilerde son durum

A Milli Futbol Takımı’nda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Andorra maçı öncesinde ay-yıldızlılarda Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare’nin sakatlıkları bulunuyor.

Düdük Donald Robertson’ta

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu’ndan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson’ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.