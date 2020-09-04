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Aktüel Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi, Karadağ İslam Birliği Başkanı ile görüştü
Aktüel

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi, Karadağ İslam Birliği Başkanı ile görüştü

Büyükelçi Songül Ozan, Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerin ardından ülkede yaşayan Müslümanların güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:19:24 -
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi, Karadağ İslam Birliği Başkanı ile görüştü

PODGORICA (AA) - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerin ardından ülkedeki Müslümanları hedef alan ırkçı saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.

Karadağ İslam Birliğinden (Diyanet İşleri) yapılan açıklamada, Büyükelçi Ozan'ın, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Ozan'ın, ülkenin kuzeyinde yaşayan Müslümanların güvenliğinden endişe duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

Türkiye'nin İslam Birliğini desteklediği belirtilen açıklamada, "Podgorica Büyükelçiliği, ülkedeki Müslümanlara yönelik yapılan ırkçı saldırıların endişe verici olduğunu ve Karadağ'ın tüm vatandaşlarına yetecek büyüklükte bir ülke olduğuna olan inancını dile getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Karadağ'daki seçimde Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak önemli bir başarı elde etmiş ve diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirmişti.

DF yanlısı Sırp milliyetçiler ilk geceden itibaren seçim kutlamalarında birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirirken, ülkedeki Müslüman Boşnaklara yönelik "Türkler buradan gidin" sloganları atılmış, tehditkar duvar yazıları yazılmıştı.

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