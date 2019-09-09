Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri Yunan'a satacaklar

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını hazmedemeyen ABD yönetimi skandal bir kararla Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı Paralarının ödenmesine ve üretim ortaklığına rağmen Türkiye'nin F-35'leri gönderilmedi.

Yunan'a F-35 maketi

Amerika, Türkiye'ye karşı bir hamle daha yaparak Yunanistan ile yakınlaştı. Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Lockheed Martin'in düzenlediği fuarda F-35'lerin maketlerini inceledi.

Oldukça mutlu olduğu gözlenen Miçotakis, F-35'leri satın alarak bölgede askeri yönden güçlenmek istiyor. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın F-35'ler için nasıl ödeme yapacağı ise merak konusu.