Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri Yunan'a satacaklar
Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini gerekçe gösterek Türkiye F-35 savaş uçağı programından çıkaran ABD yönetimi, elde kalan F-35'leri iflas eden Yunanistan'a satmaya hazırlanıyor.09 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını hazmedemeyen ABD yönetimi skandal bir kararla Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı Paralarının ödenmesine ve üretim ortaklığına rağmen Türkiye'nin F-35'leri gönderilmedi.
Yunan'a F-35 maketi
Amerika, Türkiye'ye karşı bir hamle daha yaparak Yunanistan ile yakınlaştı. Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Lockheed Martin'in düzenlediği fuarda F-35'lerin maketlerini inceledi.
Oldukça mutlu olduğu gözlenen Miçotakis, F-35'leri satın alarak bölgede askeri yönden güçlenmek istiyor. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın F-35'ler için nasıl ödeme yapacağı ise merak konusu.
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