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Dünya Türkiye'nin Pakistan ile yakınlaşması onları rahatsız etti! Asya ülkesi Rumlarla anlaştı
Dünya

Türkiye'nin Pakistan ile yakınlaşması onları rahatsız etti! Asya ülkesi Rumlarla anlaştı

Türkiye'nin Pakistan ile savunma sanayii alanındaki yakınlaşmasından rahatsız olan Hindistan, Güney Kıbrıs ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 17:44:00 -
Türkiye'nin Pakistan ile yakınlaşması onları rahatsız etti! Asya ülkesi Rumlarla anlaştı

Türkiye'nin Pakistan ile yakınlaşması ve Keşmir'deki tutumundan rahatsızlık duyan Hindistan, Güney Kıbrıs ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma manidar bir adım olarak yorumlandı.

Hint basınında yer alan haberlere göre anlaşma, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret esnasında imzalandı.

Hindistan ile Güney Kıbrıs'ın imzaladığı savunma ve askeri iş birliğine dair mutabakat zaptının ardından Jaishankar ile mevkidaşı Yannis Kasulidis, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ayrıca bakanlar, Güney Kıbrıs'ın Uluslararası Güneş İttifakı'na (ISA) katılımıyla ilgili bir mutabakat zaptı da imzaladı.

ISA, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için güneş enerjisinin verimli üretimi ve tüketiminde işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Jaishankar, Gübey Kıbrıs İçişleri Bakanı Nicos Nuris ile düzensiz göç konusuna ilişkin anlaşma müzakerelerini başlatmak amacıyla niyet mektubu imzaladı.

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