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Türkiye'nin operasyonu öncesi şok iddia! YPG'nin yerini onlar alacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak üzerindeki kirli planları devam ediyor. ABD, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK terör örgütünü kullanmak yerine Suriyeli Peşmergeleri bölgeye yerleştireceği öğrenildi.

16 Aralık 2018 Pazar 16:31
Türkiye'nin operasyonu öncesi şok iddia! YPG'nin yerini onlar alacak

ABD'nin, Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda bulunan terör örgütü YPG/PKK'lıların yerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) eğitim alan Suriyeli Peşmergeleri konuşlandırmayı planladığı iddia edildi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Basnews haber sitesine konuşan ancak ismi açıklanmayan bir kaynak, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK yerine Suriye’de Fırat'ın doğusundaki bölgelere Suriyeli Peşmergeleri sevk etmeyi planladığını ileri sürdü.

Suriye topraklarına geçecekler

Kaynak, ABD'nin Türkiye'nin ciddi tepkileri ve operasyon başlatacağı çağrısı üzerine böyle bir plana başvurduğunu belirterek, IKBY'deki eğitim alan binlerce Suriyeli Peşmerge'nin Washington yönetiminin desteğiyle Suriye topraklarına geçeceğini ifade etti.

ABD'nin bu planı uygulamaya koymak için şimdiden hazırlıklara başladığını dile getiren kaynak, Suriye'deki söz konusu bölgelere ilk etapta 400 kişilik bir Peşmerge grubunun konuşlandırılacağını ve bu sevkiyatın da birkaç günde başlayacağını savundu.

DAEŞ'e karşı savaşan 8 bin Suriyeli Peşmerge

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu biliniyor.

Suriye'de PYD/PKK tarafından KDP'ye yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine giremeyen Suriyeli Peşmergeler, DEAŞ saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlara katılıyordu.

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:31
  1. ABD
  2. Suriye
  3. YPG
  4. Suriyeli Peşmergeler

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 25 dk önce
    PKK'nın, Kankası Aslında Olmayan DEAŞ ı mı, Yok Edecekmiş? Sahtekar ABD. Türkiye, ABD nin Bütün Planlarını Bozacak. Hiç Şüphesiz.
  • harunharun29 dk önce
    tam bir temizlik yapılmalı peşmerge meşmelge gömün gitsin,karşımıza cıkmasınlar

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