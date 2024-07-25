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Yerel Türkiye'nin önündeki 'takoz' CHP! İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye
Yerel

Türkiye'nin önündeki 'takoz' CHP! İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye

Yeniakit Publisher
2024-07-25 19:52:00 -
Türkiye'nin önündeki 'takoz' CHP! İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan 96 milyar liralık prim ödemesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, 'SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK'ye olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri millete aktarma ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltme gereği duyduklarını belirtti.

SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait." ifadesini kullandı.

SGK'ye en fazla prim borcu bulunan belediyenin 5 milyar 751 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:
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"Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon lirayken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor."

Bakan Işıkhan, açıklamasında "İşte en borçlu 5 belediye" ifadeleriyle, şu verileri paylaştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira."

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