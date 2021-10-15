  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı

Pegasus casus yazılımını kullandığı endişesiyle BAE'yle anlaşmayı dondurdular

CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar

Laik kafa bu sefer ‘Besmele’den rahatsız oldu

Silahlı çatışmanın ortasında kalan adamın tavrı sosyal medyada gündem oldu

Başkan Erdoğan sinyali vermişti... ABD Türkiye'nin operasyonuna destek verecek mi?

Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi

Meteorolojiden 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı

İnternet üzerinden para kazananlar vergi ödeyecek
Gündem Türkiye’nin olası Suriye harekatına ilişkin ABD’den açıklama geldi
Gündem

Türkiye’nin olası Suriye harekatına ilişkin ABD’den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyali ile ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, ABD'nin muhtemel bir Türkiye operasyonuna destek verip vermeyeceği sorusuna net bir cevap vermeyerek Suriye ile ateşkesin sürdürülmesi gerektiği söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:14:00 -
Türkiye’nin olası Suriye harekatına ilişkin ABD’den açıklama geldi

Terör örgütü YPG'ye yönelik saldırıları ulusal güvenliğe tehdit olarak gören ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası, Türkiye'nin YPG'ye karşı olası askeri harekatıyla ilgili ABD'li yetkililerin ne diyeceği merak konusu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında soruları yanıtladı. 

Artan YPG/PKK saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyaline ilişkin bir soruya Price şu yanıtı verdi:

"Ateşkes çizgisi sürdürülmeli"

"NATO müttefikimiz Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik, ateşkes çizgilerini korumanın ve bu sınır ötesi saldırıları durdurmanın önemini vurguladık. Bütün bunlar hakkında çok net olduk. Ayrıca, tüm tarafların Suriye'de istikrarı artırmak için ateşkes çizgisini sürdürmesinin; buna saygı duymasının ve iç savaşa siyasi bir çözüm bulmak için çalışmasının çok önemli olduğunu da belirttik."

Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, başta terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmaları sonra erdirmek üzere Türkiye ile ABD'nin birçok ortak menfaatinin bulunduğunu kaydetti.

"Ankara ile istişareleri sürdürüyoruz"

ABD'nin muhtemel bir Türkiye operasyonuna destek verip vermeyeceği sorusuna net bir yanıt vermeyen Price, Suriye konusunda Ankara ile istişareleri sürdürdüklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor
Ekonomi

Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor

Gebze'deki fabrikasını kapatan otomotiv devi Honda'dan sonra bir dev firma daha Türkiye'den çekilme kararı aldı. 28 milyar euroluk cirosu ve..
Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı
Teknoloji

Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı

"Türkiye'de ürünlerimizi kullanan ve yatırım yapmaya değer gören müşteri sayımız hızla arttı." diyen Zoho Avrupa Yönetici Direktörü Sridhar ..
Oy kullanmada yeni sistem geliyor! Artık kullanılamayacak
Gündem

Oy kullanmada yeni sistem geliyor! Artık kullanılamayacak

AK Parti, oy kullanmada alternatif sistemleri masaya yatırdı. Buna göre oy pusulalarının konulduğu zarflar tarihe karışacak. Elektronik oyla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay