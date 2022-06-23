Türkiye'nin olası Suriye harekatı öncesi ABD-YPG iş birliği artıyor!

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçleri, YPG kontrolü altında olan bölgelere askeri teçhizat yığdığı ve söz konusu bölgelerde IŞİD hücrelerine karşı tutuklama kampanyaları başlattı.

Koalisyon Suriye'deki operasyonları kapsamında 93. ayında ülkedeki varlığını sürdürürken, 23 Mayıs'tan 20 Haziran'a kadar ki dönemde askeri ve lojistik teçhizat taşıyan 190 tır ve askeri aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerinden YPG kontrolündeki alanlara aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) haberine göre, koalisyonun YPG bölgelerinde askeri varlığını pekiştirmesinin yanı sıra örgüt ile birlikte IŞİD hücrelerine karşı yürüttüğü baskınlarda Deyrizzor, Haseke, Rakka ve Halep'te 19 kişiyi gözaltına aldı.

Koalisyonun YPG ile sürdürdüğü baskınlar sırasında IŞİD hücrelerine havadan indirme operasyonları gerçekleştirildi.

ABD'nin geçtiğimiz gün Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus yakınlarında gerçekleştirdiği bir indirmesinde IŞİD'in üst düzey bir liderinin yakalandığı ve gözaltına alınarak bölgeden götürüldüğü kaydedilmişti.

ABD'nin bölgedeki baskın kampanyalarını artırmasının IŞİD hücrelerini teyakuza geçirdiği ve birçoğunun konum değişikliğine gittiği, bunun da koalisyonun operasyonlarının durmasına sebep olduğu bildirildi.

Öte yandan koalisyon güçlerinin son zamanlarda askeri tatbikatları artırdığı bilgisi paylaşıldı.

ABD askeri yetkililerinin mayıs ayı başlarında Ayn el Arab (Kobani), Rakka ve Tabka kentlerini ziyaret edip, gözlemler gerçekleştirdiği ve YPG güçleriyle, söz konusu bölgelerde yeniden askeri güç varlığının sağlanması konusunda anlaştığı ifade edilmişti.

Kaynak: Mepa News