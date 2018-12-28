Türkiye'nin olası operasyonu öncesi Rusya tavrını ortaya koydu

ABD Başkanı Donald Trump'ın askerleri Suriye'den çekme kararının ardından bölgede hareketlenme başladı. Terör örgütü YPG'nin Suriye hükümetine 'Münbiç'i Türkiye'ye karşı koruyun' çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından Suriye ordusu 'Münbiç'e girdik' dedi. Bu gelişmelerin ardından konuşan Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin operasyonuna Suriye'nin toprak bütünlüğü açısında yaklaşıyoruz" dedi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü..."

Bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusu ve Menbiç'te harekat düzenleme planları soruldu. Lavrov soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın, Suriye'nin doğusunda yeni terör karşıtı eylemler düzenleme planlarını; Suriye topraklarında terörizmin kalıntılarının yok edilmesi, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması üzerinden değerlendiriyoruz."