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Türkiye'nin olası operasyonu öncesi Rusya tavrını ortaya koydu

Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonu öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Türkiye'nin operasyonuna Suriye'nin toprak bütünlüğü açısında yaklaşıyoruz" dedi.

28 Aralık 2018 Cuma 15:03
Türkiye'nin olası operasyonu öncesi Rusya tavrını ortaya koydu

ABD Başkanı Donald Trump'ın askerleri Suriye'den çekme kararının ardından bölgede hareketlenme başladı. Terör örgütü YPG'nin Suriye hükümetine 'Münbiç'i Türkiye'ye karşı koruyun' çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından Suriye ordusu 'Münbiç'e girdik' dedi. Bu gelişmelerin ardından konuşan Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin operasyonuna Suriye'nin toprak bütünlüğü açısında yaklaşıyoruz" dedi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü..."

Bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusu ve Menbiç'te harekat düzenleme planları soruldu. Lavrov soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın, Suriye'nin doğusunda yeni terör karşıtı eylemler düzenleme planlarını; Suriye topraklarında terörizmin kalıntılarının yok edilmesi, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması üzerinden değerlendiriyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:03
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Ankara
  4. Rusya
  5. Sergey Lavrov
  6. Donald Trump

YORUM YAZ

  • SadriSadri46 dk önce
    Pkknın yeni kocası rus olacak gibi

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