İlginç keşif! Mars yüzeyi hakkında bilim insanları, mars alternatif olabilir diyerek açıkladılar

Mars’ın en dış tabakasını oluşturan kabuğun, Dünya’nın ve hatta Ay’ınkinden çok daha kalın olduğu ortaya çıktı.

NASA’nın Kızıl Gezegen’deki emektar uzay aracı InSight’ın 4 yılı aşkın süre boyunca topladığı sismik verileri inceleyen araştırmacılar, Mars’ın iç yapısını giderek daha iyi çözümlemeye başladı.

Hakemli bilimsel dergi Geophysical Research Letters’ta yayımlanan yeni araştırmada da Kızıl Gezegen’in dış kabuğunun kalınlığı hesaplandı.

Bu hesaplama Mars kabuğundan geçerek gezegenin derinliklerine sismik dalgalar sayesinde mümkün oldu.

Söz konusu dalgalar, Mars’ın bilinen en güçlü depreminde ortaya çıkmıştı. 4,6 büyüklüğündeki deprem geçen yıl meydana gelmişti.

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Deprem verilerinden yola çıkarak yapılan hesaplamalar, Mars kabuğunun ortalama kalınlığının 42 ila 56 kilometre olduğunu gösterdi.

Kabuğun en inceldiği yerse Isidis krateriydi. Bu bölgede kabuk 10 kilometreye kadar inceliyordu. airturkhaber'nin aktardığı haberde: Tharsis bölgesi de kabuğun en kalın olduğu nokta olarak belirlendi. Burada kabuk, yaklaşık 90 kilometre kalınlığa ulaşıldığı yazıldı. Dünya’nın yerkabuğunun ortalama kalınlığınınsa 21 ila 27 kilometre olduğu biliniyor.

Normalde gezegen gövdesi ne kadar küçükse kabuğun da o kadar kalın olması bekleniyor. Ancak Mars, bu beklentiyi boşa çıkardı. Zira gezegenin kabuğu Ay’dan bile kalın.

NASA’nın Apollo görevleri sırasında sismometreler tarafından toplanan veriler, Ay kabuğunun ortalama 23 ila 43 kilometre olduğunu ortaya koymuştu.

Bilim insanları, InSight’tan elde edilen bulgular sayesinde Mars çekirdeğinin tamamen sıvı demir karışımından oluştuğunu da tespit etmişti.

Mars’taki sismik verilere ulaşmak isteyen NASA, InSight’ı 2018’de Kızıl Gezegen’e göndermişti. Ekvatorun yakınlarına iniş yapan uzay aracı, Mars depremlerini dinlemeye başlamıştı. Ve uzay aracındaki sensörler bugüne kadar yaklaşık 500 depremin sismik verilerini gönderdi.

InSight görevi, Aralık 2022’de sona ermiş olsa da toplanan veriler hâlen analiz ediliyor.

Araştırmacılara göre InSight, gelecek yıllarda da Mars’ın oluşumu ve evrimine dair yeni bilgiler sunmaya devam edecek.

Öte yandan yaşam alanı için alternatif olabilir!

Mars'ta daha önce hayatın olup olmadığına ilişkin bilimsel çalışmalar sürerken, Fransız araştırmacı Boris Sauterey ve ekibi, yaptığı yeni bir araştırma ile gezegenin tarihinin en azından bir döneminde, bazı canlılar için elverişli yaşam koşulları sağlamış olabileceğini belirtiyor.

Dünya'daki en eski yaşam biçimlerinden sayılan metan üreten mikro canlıların ekosistemi ile erken dönem Mars'ın çevresel yaşam koşullarını karşılaştıran bir modelleme kuran bilim insanları, nicel değerlendirmeler açısından çok yeterli olmasa da Kızıl Gezegen'in buzla kaplı olmayan kısımlarında, Dünya'nın okyanuslarla kaplı olduğu ilk dönemindeki gibi bazı biyokütlelerin yaşamış olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları, söz konusu mikroskobik canlıların, Mars'ın soğuma evresine geçişini tetiklemiş olabileceğini ve sonrasında canlıların uygun sıcaklıkta üremek için gezegenin kabuğundan daha da derinlere itilmiş olabileceği görüşünü belirtiyor.

Araştırmaya göre, Mars'taki Hellas Planitia, Isidis Planitia ve Jezero Krateri'nin bulunduğu alanlar, metanojenik yaşamın varlığının incelenmesi için uygun koşulları sağlayan noktalar arasında yer alıyor.

Araştırma, Nature Astronomy'de yayımlandı.

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