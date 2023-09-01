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Yerel Türkiye’nin o ilinde domuz avına gitti: Tahmini yedi yüz yaşında! Maalesef kötü haber geldi, görevliler bile şokta
Yerel

Türkiye’nin o ilinde domuz avına gitti: Tahmini yedi yüz yaşında! Maalesef kötü haber geldi, görevliler bile şokta

Yeniakit Publisher
2023-09-01 19:06:00 -
Türkiye’nin o ilinde domuz avına gitti: Tahmini yedi yüz yaşında! Maalesef kötü haber geldi, görevliler bile şokta

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, domuzlardan korumak için gittiği mısır tarlasında av tüfeğinin patlaması sonucu yaralanan genç adam, yaşamını yitirdi.

Burdur’da saat 01:30 sıralarında Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aktaş mevkiinde mısır tarlasını domuzlardan korumak için bölgeye giden Abdülhamid Koçak, motosikletten indiği esnada ruhsatlı av tüfeğinin patlaması sonucunda ağır yaralandı. Olay sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur'da domuz avına giden adam kendini vurdu - Bursa haberleri, Bursaspor haberleri, Güncel haberler, Son dakika - Sosyaltv

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Abdülhamid Koçak yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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