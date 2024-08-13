Türkiye'nin o hamlesi ABD’nin planlarını altüst edecek! Resmen çıldıracaklar

Hakkı Öcal, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin PKK ve uzantıları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Öcal, ABD'nin Türkiye-Suriye barışını engellemeye çalıştığını ve PKK yönetiminde bir sözde Kürt devleti kurma hayali güttüğünü ifade etti. Türkiye-Suriye barışının bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyleyen Öcal, bu durumun İsrail ve ABD'nin stratejik planlarını bozacağını vurguladı. Hakkı Öcal, Suriye ve Irak'ta yaşanacak gelişmelerin İran ve İsrail'e yönelik etkilerine dikkat çektiği Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Irak harekatı, Suriye ve Irak sınırları boyunca oluşturulmaya yönelik “derin güvenlik koridoru” çalışmalarının bir parçası. Bu çalışmaya rağmen, Suriye’nin Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çabalarında bulunduğu haberi, Suriye’nin kuzeyinde de terörist faaliyetlerinin artmasına yol açmış görünüyor. (...)

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme ihtimali, PKK ve uzantılarını bu kadar eyleme itti ise, onların arkasındaki ABD’nin iki ülke arasında gerçek bir barıştan ciddi olarak ürktüğü söylenebilir. ABD, DAEŞ kılıfı altında, Suriye ve Irak’ı bölerek, PKK yönetiminde bir sözde Kürt devleti kurma hayalindedir ve Türkiye-Suriye barışı, bu hayalin sonu olacaktır.

Türkiye-Suriye barışını acil hale getiren diğer bir faktör, İsrail’den İran’a giden yolun bu iki ülkeden geçtiği, ve İran’ın kendi iç güvenlik zaafını örtmek için Lübnan’daki vekil ordusu Hizbullah’ı da kullanarak, İsrail’e Filistin’e karşı savaşını bütün bölgeye yayması için vesile yaratmak üzere olmasıdır. İsrail ve onun harekete geçmek zorunda bırakacağı ABD, İran’a karşı adımlarını Suriye ve Irak üzerinden atarak, bir taşla iki kuş birden vurabilirler. Suriye ve Irak’taki İran vekil ordusu ortadan kaldırılırken, PKK uzantılarının da “özerk” bölgesi, gerçek bir “devletçik” niteliği kazanır."

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