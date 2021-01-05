Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Hindistan medyası, Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer silah ve nükleer başlıklı füze teknolojisi transfer etmek istediğini ve bu kapsamda Pakistanlı bilim insanlarının bu yönde bir çaba içerisinde olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların ardından Pakistan'dan bir açıklama geldi.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu tarafından Pakistan Büyükelçiliği'ne yakın bir kaynaktan aktarılan habere göre söz konusu iddia kesin bir dille yalanlandı.

Pakistan tarafından yapılan açıklamada, "Bu nükleer haberleri Hindistan'ın kara propagandasıdır, yetersiz, kıfayetsiz Hint gazetecilik örneğidir. Bu haberi değerlendirmeye layık bulmuyoruz. Türkiye ile savunma alanında iş birliğimiz sizinde bildiğiniz gibi vardır" denildi.

Hindistan'ın iddiası

Hint medyası, Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer silah ve nükleer başlıklı füze teknolojisi transfer etmek istediğini ve bu kapsamda Pakistanlı bilim insanlarının bu yönde bir çaba içerisinde olduğunu iddia etti.

2014 yılında Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayi alanında yapılan işbirliğinin artması sonrası benzer iddialar ortaya atılmış, Pakistan'a nükleer silah gücünü kazandıran Prof. Dr. Abdulkadir Han bu iddiaları "saçma" bulduğunu açıklamıştı.

Hindistan televizyonu Zeenews İndia'nın internet sitesinde yer alan habere göre 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu'nun (HLMDG) 15. Toplantısı'na dikkat çekildi.

Haberde Ankara'daki zirvenin bugüne kadar askeri alanda iki ülke tarafından gerçekleştirilen en üst düzey toplantı olduğu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik hedeflerine ulaşabilmek için Pakistan'ın nükleer ve füze teknolojilerine güvendiği ifadelerine yer verildi.