“Türkiye’nin Mühendis Kızları” İstanbul’da buluştu

Limak Vakfı’nın Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak, kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla 4 yıl önce başlattığı Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında Türkiye’nin 25 ilindeki 35 devlet üniversitesinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan 110 öğrenci ile deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar, İstanbul’da 4. kez bir araya geldi. Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Limak Vakfı olarak tüm sosyal yatırımlarımızda nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.