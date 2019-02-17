"Türkiye'nin Mühendis Kızları" İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde (TMK) yer alan bursiyerler, İstanbul’da bir araya geldi.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı’nın Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak, kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla 4 yıl önce başlattığı Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi büyümeye devam ediyor.

Proje kapsamında Türkiye’nin 25 ilindeki 35 devlet üniversitesinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan 110 öğrenci ile deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar, İstanbul’da 4. kez bir araya geldi.

3 gün süren buluşmada bir araya gelen mühendis adayı bursiyerler, toplantıda birbirleriyle tanışıp proje kapsamında yerine getirmekle yükümlü oldukları sosyal sorumluluk faaliyetlerini anlatarak, projeye dahil olma hikayelerini ve hayallerini paylaştı.

Sektörün önemli isimlerinin yer aldığı buluşma kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Ideon Kurucu Direktörü Yaprak Yapsan, Deloitte Dijital Başdanışmanı Serpil Gümüş, Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur ve gazeteci-yazar Ayşe Arman, ilham verici sunum ve motivasyon artırıcı sohbetleriyle üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardı.

Program kapsamında, İngiliz mizah yazınının önemli kalemlerinden Tom Basden’ın Dostoyevski uyarlaması "Timsah" adlı oyunu seyretme fırsatı yakalayan öğrenciler, İstanbul’un tarihi mekanlarını da ziyaret ederek müze ve sergileri gezdi.





- "Lider kadın mühendis adayı yetiştirmeye öncülük ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 4. yılına giren projenin, bir marka olma ve lider kadın mühendis adayları yetiştirme konusunda Türkiye'de öncülük ettiğini belirtti.

İlk yıl 40 öğrenciyle başladıklarını anımsatan Özdemir, "Bu serüvende ikinci yılımızda 65, üçüncü yılımızda 100 derken, bu yıl 110 öğrenciye ulaştık. Mentor havuzumuz genişledi. Aramıza koçlarımız ve programdan mezun öğrencilerimiz katıldı. Kurduğumuz yeni ortaklıklarla TMK ailemize yeni dostlar kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, küresel ekonomide sanayi döneminin geride kaldığını belirterek, "Dönem 'yeni ekonomi' dönemi... Yeni ekonominin olmazsa olmazı ise nitelikli insan gücü... Kadın-erkek yok. Bizler de Limak Vakfı olarak tüm sosyal yatırımlarımızda nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Dokunulmamış insan gücüne dokunmaya, onu uyandırmaya ve yeni ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının yarının sorumlu, duyarlı, girişimci ve iyi mühendislerini, mühendis adaylarını yetiştirebilmek olduğunu vurgulayan Özdemir, hedeflerinin, gelecekte liderlik edebilecek kapasiteye sahip kadın mühendis adaylarına umut olmak, Türkiye'nin geleceğine yön verecek, "cam tavanları kıracak" kadın liderleri ortaya çıkarmak olduğunu aktardı.





- Lisede 20 bin öğrenciye ulaşıldı





Projeyle 2015’ten bu yana toplam 310 öğrenciye yüksek öğrenim bursu ve 80 öğrenciye Limak Grubu ve diğer firmalar bünyesinde staj imkanı sağlandı.

Projede aktif olarak şu anda 35 farklı üniversiteden 110 öğrenci bulunuyor. Programın lise ayağında, 2018’de 3 ayrı başlıktaki eğitim içerikleri, farkındalık yaratıcı oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ve her bir okulda gerçekleştirilen rol model buluşmaları ile 10 ilde 20 bin öğrenciye ulaşıldı.

Bu yıl lise programına 10 ili kapsayan 25 okulda, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğinde devam edilecek. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ile yapılan iş birliği ile yeni dönemde proje, eğitim programı ve kariyer fırsatları konusunda daha da güçlendi.



