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Ekonomi Türkiye'nin motor devi konkordato ilan etti! İşte bu beklenmiyordu
Ekonomi

Türkiye'nin motor devi konkordato ilan etti! İşte bu beklenmiyordu

Yeniakit Publisher
2024-08-02 13:46:00 -
Türkiye'nin motor devi konkordato ilan etti! İşte bu beklenmiyordu

Türkiye'nin ünlü motor üreticisi KEM-P Vibrasyon Motorları, iflasın eşiğine gelerek konkordato ilan etti.

Türkiye'nin ünlü motor üreticisi KEM-P Vibrasyon Motorları, küresel ekonomik krizin etkisiyle konkordato başvurusunda bulundu. İzmir'de iflas eden firmalar arasında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Türkiye'nin önde gelen vibrasyon motor üreticisi KEM-P, ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren firma, İzmir'den gelen iflas haberleri arasına katıldı.

KEM-P Vibrasyon Motorları, 1990 yılında endüstriyel makineler üretimiyle başladı. 2000'li yıllarda ise elektrikli ve havalı vibrasyon motorları üretimine geçerek büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Ancak küresel ekonomik kriz, firmanın mali yapısını olumsuz etkiledi.

Mahkeme kararı açıkladı

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Temmuz 2024 tarihinde aldığı kararla KEM-P için geçici mühlet kararı verdi. Firma, önümüzdeki 3 ay boyunca konkordato sürecinde olacak. Bu süreçte mali müşavir, makine mühendisi ve hukukçudan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi.

Alacaklıların itiraz hakkı var

Konkordato kararı alacaklılara ilan edildi. Alacaklılar, bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecek ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekler.
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