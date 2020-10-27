Türkiye'nin Moldova'ya ihracatta hedefi 600 milyon dolar

KİŞİNEV (AA) - DMITRI CHIRCIU - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Selman Özgün, Türkiye ile Moldova arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek, "Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret hacmi 560 milyon dolar. Bu ülkeye ihracatımız 322 milyon dolar. Hedefimiz, 2023'te ikili ticaret hacmini 1 milyar dolara, ihracatımızı yaklaşık 2 kat artışla 600 milyon dolara çıkarmak." dedi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ndeki 6. Invest Gagauzya 360 Uluslararası Yatırım Forumu'na katılan DEİK heyeti ve Türk yatırımcılar, üst düzey yetkililerle sürdürdükleri görüşmeler ve ikili ticari ilişkiler ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



DEİK Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Özgün, 23-24 Ekim'de gerçekleşen foruma dünyanın pek çok ülkesinden küresel yatırımcının katıldığını, forumun Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımları artırmak için fırsat olduğunu söyledi.

Özgün, forum kapsamında başta Moldova Başbakanı İon Chicu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Sergiu Railean olmak üzere çok sayıda yetkili ile temaslarda bulunduklarını, karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri nasıl artırabileceklerini ele aldıklarını aktardı.

Etkinliğin Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde düzenlediğini bildiren Özgün, bölgenin; siyasi statüsü, ortak etnik kimliği, ekonomik durumu ve coğrafi konumu açısından Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı.



Moldova ve Gagauz Yeri'nin kalkınması için Türkiye'nin yaptığı yatırımlara değinen Özgün, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) çok önemli projeler gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'nde konsolosluk açtığını anlattı.





- "Sanayi, inşaat ve turizmde Türk yatırımcılar için fırsatlar var"





Selman Özgün, Gagauz Özerk Yeri'nin sanayi ve turizm sektörlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğine işaret ederek, bölge ekonomisinin, daha çok tarıma ve hayvancılığa dayalı olduğunu, Gagauz Yeri'nde serbest piyasa ekonomisine geçiş çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Özgün, "Bu nedenle Türk yatırımcılar, turizm, altyapı, eğitim ve uluslararası ticaret alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere foruma davet edildi. Başkan Vlah ile inşaat sektörünü ve altyapıyı değerlendirdik. Bu sektörde keşfedilmesi gereken çok fırsat var. Türkiye, bölgedeki soydaşlarına ilgi gösteriyor. Türkiye ve onun ticari yatırımcılarının desteğiyle geliştirilebilecek bazı ticari tesisler hala eksik." diye konuştu.





- "İkili ticaret hacmi 560 milyon doları aştı"





DEİK Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Özgün, Moldova ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinerek, şöyle devam etti:

"Ülkeler arası ticaret hacmi 2019 itibarıyla 560 milyon doları aştı. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı ise 322 milyon dolardır. Moldova'nın ithalatından aldığımız pay yüzde 5,9. Bu ülkeye en çok demir-çelikten eşya, makine, bakır ve bakırdan eşya, örme giyim eşyası ve plastik satıyoruz. Bu ülkeden ithalatımız ise 246 milyon dolar. Yağlı tohum, hububat, hayvan yemi gibi tarımsal ürün ithal ediyoruz. Türk firmalarının Moldova'da yaptığı yatırımlar 300 milyon doları aşmış durumda. Gıda, içecek, müteahhitlik, hastane işletmesi, bilgi, iletişim, tekstil, konfeksiyon ve konaklama sektörlerinde daha çok yoğunlaşmışız."

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması bulunduğunu anımsatan Özgün, anlaşma sayesinde Türk şirketlerinin, ürünlerini Moldova üzerinden Rusya, Romanya ve birçok Avrupa ülkesine vergisiz gönderme imkanına sahip olduğunu söyledi.





- "Türk yatırımcılar için Moldova ve Gagauz Yeri'nde önemli fırsatlar var"





Selman Özgün, Moldova ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün canlandığını ifade ederek, "Hedefimiz, 2023'te ikili ticaret hacmini 1 milyar dolara, ihracatımızı yaklaşık 2 kat artışla 600 milyon dolara çıkarmaktır." ifadesini kullandı.



Türk yatırımcılar için Moldova ve Gagauz Yeri'nde önemli fırsatlar bulunduğunu aktaran Özgün, "Özellikle tarım, inşaat, altyapı, sanayi ve sağlık sektörlerinde önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor." dedi.

Geçen yıl Moldova'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 200 bine yaklaştığını bildiren Özgün, bu rakamın karşılıklı artırılmasının önemini de vurguladı.







- "Moldovalı yetkililer ülkelerinde Türk yatırımı görmeyi çok istiyor"





DEİK Türkiye-Moldova İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cahit Urfan da Türk yatırımcıların Moldova'da önemli projeler gerçekleştirdiğini ve bu projelerin Gagauz Yeri'nde devam etmesinin beklendiğini söyledi.



Urfan, "Burada sürdürdüğümüz görüşmelerden edindiğimiz izlenim, Moldovalı yetkililer ülkelerinde Türk yatırımı görmeyi çok istiyor. Özellikle Gagauz Yeri'nde soydaşlarımız var ve biz onları ihmal edemeyiz. Moldova'da tekstil, tarım, gıda işleme, paketleme ve depolama alanlarında ciddi potansiyel var. Bunu mutlaka değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



6. Invest Gagauzya 360 Uluslararası Yatırım Forumu'na DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkan Yardımcısı Serdar Kurt ile DEİK Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Yıldız da katıldı.

