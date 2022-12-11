Türkiye'nin "Milli Muharip Uçak" hamlesi Yunanistan'ı zıplattı: Aleyhimize olur

Türkiye'nin İngiltere ile birlikte Doğu Akdeniz ve Milli Muharip Uçak (MMU) konusunda yürüttüğü yakın iş birliği Yunanistan tarafından yakından takip ediliyor. Yunan basını ikili iş birliğini, "Türkiye'nin İngiliz şirketleriyle bir Türk uçağının inşası için yaptığı müzakereler nedeniyle Atina teyakkuzda" başlığını kullandı.

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak hamlesi Yunanistan'ı teyakkuza geçirdi

İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de yeni bir rol oynama arzusunda olduğunu yazan Yunan basını, "İngilizler, Avrupa bölgesinin kritik bölgelerinde jeopolitik varlığını yeniden inşa etmeye çalışıyor ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile daha yakın ilişkiler istiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Yunan basını ayrıca İngiltere'nin Türkiye ilişkilerin NATO kapsamında olduğuna ilişkin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını da dile getirdi.

Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Avrupa Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası'nın (ODGP) tanımladığı kısıtlamalardan bağımsız, özerk bir dış politika rotası izlediği bir dönemde İngiltere'nin Türkiye ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirerek bölgede daha aktif rol oynamaya çalıştığı belirtildi.

İki ülke arasında gelişen iş birliğinin en görünür sektörün savunma sanayiinde yaşandığı kaydedildi.

İngiltere'nin Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden olan Milli Muharip Uçak için kritik bir ortak olduğu vurgulandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TAI) İngiliz savunma devi BAE Systems ile yaptığı anlaşmaya dikkat çekilen haberde Milli Muharip Uçak için İngiliz Rolls Royce şirketiyle görüşmelerin devam ettiği yer aldı.

"Türkiye ve İngiltere'nin Doğu Akdeniz planı aleyhimize"

Türkiye ve İngiltere'nin İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) üretimi ve askeri kullanımı konusunda işbirliği planladığı da belirtildi. Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Ankara ve Londra, AB'nin Akdeniz üye devletlerini birbirine yakınlaştırmak amacıyla Doğu Akdeniz'de ve daha geniş bölgede üçlü ve dörtlü işbirliği planlarını sonuçlandırmak için işbirliği yapıyor. Doğu Akdeniz'de böyle bir eksen olasılığı, Yunanistan, Fransa ve Rum tarafı eksenine zıttır. Bu eksenin ana hedefi Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki etkisini azaltmaktır. Birleşik Krallık'ın Kıbrıs'ta garantör güçlerinden biri olması nedeniyle, böyle bir durumda sonuçların ciddi olacağı ve Kıbrıs sorununun çözümü olasılığına kadar uzanacağı kesinlikle açıktır"

Star Gazetesi