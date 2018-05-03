Türkiye'nin merak ettiği kız 6. gün gelmedi

Çorum’daki esrarengiz olayla ilgili sır perdesi devam ediyor. Ulu Mezarlık'ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Meraklı vatandaşlar arama çalışmaları çekirdek çitleyerek izledi

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olayla ilgili sır perdesi devam ediyor. En son dün akşam mezarlığa genç kız bu kez gelmeyerek şaşırttı.

EMNİYET EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

Ulu Mezarlık'ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Akşam saatlerinden itibaren Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ile mezarlık içerisine ekipler yerleştirildi.

Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamayan polis ekipleri mezarlığın her tarafını didik didik aradı.