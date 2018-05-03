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Türkiye'nin merak ettiği kız 6. gün gelmedi
Çorum’da bulunan Ulu Mezarlık'ta 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağlayan genç kız, 6. gün gelmedi.
03 Mayıs 2018 Perşembe 08:45
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:45
Çorum
mezarlıkta ağlayan kız
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