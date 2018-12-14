Türkiye'nin kutupları aratmayan ilçesi! Vatandaşlar dışarıya çıkamıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 186 köy ve mahallenin merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 24,5 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Aralık ayına mevsim normalleri üstünde bir sıcaklıkla başlayan Doğu Anadolu Bölgesi, son 3-4 gündür yoğun kar yağışı ve soğu teslim oldu. Sabah saatlerinde Erzurum'da yeninden etkili olan kar yağışı kent merkezlerinde özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde zaman zaman sis de etkili oldu.

Kar kalınlığı ise 41 santimetre...

Kar yağışı sebebiyle Erzurum'da 83 mahallenin merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ağrı'da 40, Erzincan'da 32, Iğdır'da 18, Kars'ta 10, Muş'ta 3 köy yolu kardan kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da artmaya başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 64 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 63 santimetreye ulaştı. Konaklı Kayak Merkezi'nin kar kalınlığı ise 41 santimetre olarak belirlendi.

TIR'lar Ilgar Dağı'nı aşamadı

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ardından bir çok TIR Ilgar Dağı'nı aşamadı. Aralarında Rus, İran ve Türk plakalı TIR'ların kuyruk oluşturduğu deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi'nde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Posof'u Ardahan'a bağlayan Ilgar Dağı Geçidi'nde yolun trafiğe açık olmasına rağmen ağır tonajlı araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Sürücüler, araçlarının zincirli olmasına rağmen yolun kaygan ve buzlu olması sebebiyle ilerleyemediklerini söyledi.

Göle ilçesi buz tuttu

Ardahan'ın Göle ilçesi ise yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometrelerin dün gece sıfırın altında 24, 5 dereceyi gösterdiği Göle'de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuk hava nedeniyle Göle'de doğup, Ardahan kent merkezinden geçtikten sonra Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buz tuttu. Vatandaşlar atkı ve bere ile soğuktan korunmaya çalıştı. ağaçlar, elektrik direkleri kırağıyla kaplandı. Hava sıcakları dün gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Erzurum ve Ağrı'da 10, Kars'ta 9, Erzincan'da 3, Muş'ta 2, Iğdır'da 1 dereceyi gösterdi.