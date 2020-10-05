Türkiye’nin kripto paraya ilgisi nasıl?

Covid-19 salgını, uzmanlara göre dünya ekonomisini kırılganlığını ortaya çıkardı.Kırılganlıktan sonraülkeler ve şirketler dijital para konusuna daha sıcak bakmaya başladı.

Dijital varlık işlem platformunun Türkiye’deki sayısı da hızla artıyor. Salgın sonrası kripto paralara ilginin daha da arttığı Türkiye’de örneğin geçtiğimiz yıl kurulan ‘Tomya’ isimli şirket, Türkiye'nin ilk yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu oldu.

Fakat Türkiye'de Bitcoin'e olan ilgiyi ve kripto para bilinirliğini ortaya çıkarmak adına Haziran ve temmuz aylarında yapılan bir araştırmada ise Türklerin sanıldığı kadar "kripto para dostu" olmadığı anlaşıldı.