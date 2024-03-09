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Ekonomi Türkiye'nin kredi notu yükseltildi
Ekonomi

Türkiye'nin kredi notu yükseltildi

Yeniakit Publisher
2024-03-09 01:11:00 - 2024-03-09 01:14:50
Türkiye'nin kredi notu yükseltildi

Türk ekonomisine ilişkin kararını açıklayan Fitch Ratings, kredi notunu yükseltti.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Kaynak: AA

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