Türkiye'nin kredi notu yükseltildi
Türk ekonomisine ilişkin kararını açıklayan Fitch Ratings, kredi notunu yükseltti.
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Kaynak: AA
Türk Hava yolları kritik detayı resmen duyurdu! Dev rakam: Şubat'ta 6,1 milyon oldu! Türkiye'ye büyük güç katıyor
HÜDAPAR'lı yetkililer basın mensuplarının karşısına geçti! Son ittifak kararını Türkiye'ye ilan etti
Türk ekonomisine ilişkin kararını açıklayan Fitch Ratings, kredi notunu yükseltti.
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Kaynak: AA
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23