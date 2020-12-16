Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 893 olarak kayda geçti, 240 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım." ifadelerini kullandı.

- THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak

Türk Hava Yolları (THY), 17 Aralık'tan itibaren kabin bagajı uygulamasının normale döneceğini duyurdu. Yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında, seferlerde yolcuların uçağa kabin bagajlarını almasına bir süredir izin verilmiyordu.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son aylarda vitaminlere talebin oldukça arttığına dikkati çekti.

Kovid-19 sürecinde vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri aldığına işaret eden Saydan, "Ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak gerek internet üzerinden gerekse de marketlerde kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Balıkesir'de Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin parayla yıkandığı iddiasına soruşturma

Balıkesir Valiliği, Edremit Devlet Hastanesi morgu gasilhanesinde, bazı kişilerin görevli olmadıkları halde cenaze yıkadıkları ve vatandaşlardan para talep ettikleri iddiaları üzerine harekete geçti. Konunun araştırılması için Balıkesir Valiliğince soruşturma başlatıldı.







