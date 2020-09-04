Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1021 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 249 bin 108'e çıktı.



Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, vaka sayısı 276 bin 555, vefat sayısı 6 bin 564 olarak kayıtlara geçti.



Aktif hasta 20 bin 883, ağır hasta sayısı 1076, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 200 laboratuvarda 117 bin 113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.

- Çankaya'da denetim

Çankaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, beraberindeki heyetle ilçedeki alışveriş merkezi, kafe ve restoranların yanı sıra park, pazar yeri ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerleri denetledi.

- Koronavirüs tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kovid­-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" konulu genelge kapsamında, Ankara'da tüm yaşam alanlarında koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Kent genelindeki kontrollere polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan 2007 ekip ve 7 bin kişi katıldı.

- Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68

Bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek amacıyla Diyarbakır'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik toplantı salonunda Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ın il sağlık müdürü, başhekim ve saha koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda illerdeki güncel durumu, ihtiyaçları ve sağlık altyapısını değerlendirdi.



Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir." dedi.

Tüm Türkiye'de yatak ve yoğun bakım doluluk durumunu her an izlediklerini, Türkiye genelinde büyük bir sorun olmadığını ifade eden Koca ancak bazı illerde yer yer hızlı hasta artışından kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını, bu dönemde sıkıntı yaşanan illerle özel ilgilendiklerini bildirdi.

Bu illerin valileri başta olmak üzere mülki idare amirleri ve sağlık yöneticileri ile sık sık görüşerek artışa yol açan nedenler ve alınması gereken tedbirleri il il değerlendirdiklerine dikkati çeken Koca, il hıfzıssıhha kurullarının kendi illerine mahsus tedbirler açıkladığını, bu tedbirleri uygulamaya koyarak denetim yapıldığını dile getirdi.