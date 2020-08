Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu - Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809'a çıktı - Sağlık Bakanı Koca: - "Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor" - "Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" - Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü - Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetleri ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı