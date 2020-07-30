Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranının gösterileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 29 Temmuz'da 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, vaka sayısı 228 bin 924, vefat sayısı 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,4 oldu.

- Bilim Kurulu toplandı

Bilim Kurulu Toplantısı, Kovid-19 ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle toplanmasının ardından ilk kez yüz yüze yapıldı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, geçen Ramazan Bayramı'nın istenildiği gibi idrak edilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"24, 25 ve 26 Mayıs günlerine denk gelen bayram, salgında tedbirlerin en sıkı tutulduğu zamanda ve buruk geçti. Kovid-19 hastalığına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelmemize mani oldu. Buruk geçen Ramazan Bayramı, eski bayramları bize tam manasıyla özletti. O günden bu yana değişen şeyler var. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçtik. Alınan tedbirlerle sonuçlar arasındaki ilişkiyi yakından tecrübe ettik. Kurban Bayramı'nı mevcut şartlarda, ruhuna en uygun şekilde yaşamanın yolunu biliyoruz.

Kurban Bayramı, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir bayramdır. Gelenek ve göreneklerimizle bayramı daha da zenginleştiriyoruz. Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olan, bayramı sosyal dayanışma içinde geçirmemizdir. Kabul edersiniz ki bunun bir anlamı da hastalığa karşı dayanışma içinde olmaktır. Yapılan iyilikler artarken, hastalık da kontrol altında tutulmalıdır. Kurban Bayramı sırasında, koronavirüs konusunda risk alırsak, kendimizi ve başkalarını korumak için gerekli dikkati göstermezsek, bu bizlere ağır bir vebal yükler."

- "Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı"

Kurban Bayramında dikkat edilmesi gereken hususların, üç grupta toplanabileceğini anlatan Koca, ilk gruptaki tedbirlerin halen devam eden kurbanlık alımı ve kurban kesimiyle ilgili olduğunu söyledi.

Koca, alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

"Kurbanlık alışverişleri, belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalıdır. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır. Kurbanlar, belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir. Kesim, tercihen işin ehli tarafından, mümkün olan en az katılımla yapılmalıdır. Maske, mesafe ve el temizliği kurallarına her aşamada dikkat edilmelidir."

İkinci gruptaki tedbirlerin namazla ilişkin olduğunu ifade eden Koca, bayramın ilk gününün cumaya denk geldiğini dile getirdi. Bakan Koca, bayram ve cuma namazlarının cemaatle kılınacağını anımsatarak, cemaatle kılınacak bu namazlarda uyulacak tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir. Bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz. Maske ve sosyal mesafe kuralı, bütün bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflarda yan yana gelen her iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalıdır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır. Vaaz ve namaz süreleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır. Namaz sonunda, cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır. Bayramlaşma amacıyla sıra oluşturulmamalı, gruplaşma meydana gelmemelidir."

- "Mezar ziyaretleri, arife ve bayram günleri sonrasına ertelenmeli"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü gruptaki tedbirlerin de bayram günlerinin nasıl geçirilmesi gerektiği ile ilgili olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"65 yaş ve üstü büyüklerimizle kronik hastalığı olanlar, sağlık şartları bu vecibeyi üzerlerinden alıyorsa lütfen bayram namazına gitmesin. Mezar ziyaretleri, kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram günleri sonrasına ertelenmelidir. Bu bayramda makbul olan ziyaret, yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar, mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır. Eğer ziyaret, koronavirüsün hayatımıza girmediği günlerde olduğu gibi yüz yüze gerçekleşecekse kişi sayısı az, ziyaret süresi çok kısa tutulmalıdır. Başka aile ve konukların bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir. Yoksullara, komşulara et dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır. Bu bayramda merhamet ve iyiliğin ikinci anlamı, kendimizi ve toplumu korumaktır. Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir. Evinizin bahçesindeki buluşma, evin içindeki buluşmadan daha güvenlidir. Eğer eve ziyaretçi alınmışsa ev havalandırılmalıdır. Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır."

Baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde, Kurban Bayramına yönelik kısıtlamanın gündeme getirilmediğini hatırlatan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı döneminde uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde, 10 gün sonraki sonuç, günlük vaka sayılarında yüzde 15 azalma olmuştur. Ayrıca, aynı tarihler dikkate alındığında, entübasyona giren günlük hasta sayısında yüzde 21, yoğun bakıma giren günlük hasta sayısında yüzde 19, hastaneye yatırılan hasta sayısında ise yüzde 8 düşüş gerçekleşmiştir. Vefatlar yüzde 29 azalma göstermiştir. Uygulanan tedbirlerin başarısı ortadadır."

Son günlerde medyada ve sosyal medyada bazı ilginç iddiaların yer aldığını ifade eden Koca, şunları söyledi:

"Bunlardan biri, test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olduğu ileri sürülüyor. Bu oran gerçeğin yarısını bile ifade etmekten çok uzaktır. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı, yüzde 90'ın üzerindedir. Ayrıca bir Amerikan ilaç şirketinin ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiğinden söz ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili konu bakanlığımızca da soruşturulmaktadır. Bir diğer konu ise bakanlığımızda bazı yöneticilerin görevlerinden ayrılması ve görev değişiklikleridir. Bunları aslı olmayan iddialarla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar Bakanlığın rutin işleyişi içinde doğaldır. Bazı görev değişimlerinin bir araya gelmesinin özel bir anlamı yoktur."

Bilim Kurulunun günlük koronavirüs tablosunda bazı veri açıklamaları için başlık ve adlandırma değişikliğine gitme konusunu ele aldığını belirten Koca, bunun amacının uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanması olduğunu vurguladı.

Koca, "Hasta tablomuzda yoğun bakımda olan ve entübe edilen hastalarımız yerine, entübe edilmiş veya henüz entübe edilmemiş de olsa kan oksijen düzeyi belli düzeyin altına düşen hastaları ağır hastalar olarak duyurmaya devam edeceğiz. Ayrıca hastalarımıza kritik eşik olan zatürre oranını da bundan böyle düzenli paylaşacağız." bilgisini verdi.

Bayramda "maske, mesafe, temizlik" kuralından ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizen Koca, "Eski bayramlara dönebilmek için özveride bulunalım. Şahsım, bakanlığımda görevli arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarımız adına bayramınızı kutluyorum." dedi.

Koca, Kurban Bayramı'nın bu anlamda son derece önemli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günler, bu salgını daha da artıran değil, ramazanda olduğu gibi gönüllü tedbirlerin devreye girdiği ve sonuç aldığı bir bayram olmasını diliyoruz." dedi.

Türkiye'nin şu an ikinci bir dalga içinde olduğunun söylenemeyeceğini vurgulayan Koca, şu bilgileri verdi:

"Birinci dalganın etkisinin halen devam ettiğini ve bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerimizde bu pikin hatta bazı illerde yer yer yeni başladığını ve giderek arttığını görüyoruz. O illerimizde de valilerimizin başkanı olduğu hıfzıssıhha kurulları gerektiğinde radikal önlemleri alma konusunda zaten yetkili. Bu anlamda da vatandaşımızla iyi iletişimde bulunarak, bölgesel tedbirleri her zaman alabilirler ve almalıyız."

Koca, İçişleri Bakanlığının tedbirlerle ilgili bugün veya yarın duyurular yapacağını bildirdi. Okulların açılmasına yönelik soruyu Koca, şöyle yanıtladı:

"Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar 31 Ağustos. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Ama bu eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız irtibat halinde çalışıyorlar. İller bazında bir farklılık söz konusu ise gerektiğinde o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması ama bu eğitimin uzaktan eğitim şeklinde mi bölgesel olarak farklı şeklinde mi bunun da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklaması daha net yapılmış olur. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bilim Kurulumuzun bu konuyla ilgili yetkili arkadaşları görüşme halindeler."

Aşı çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, şu bilgileri verdi:

"Daha klinik insan çalışmaları safhasına gelinmedi. Ona da zannediyorum eylül ve ekim ayında geçecek üniversitelerimiz veya merkezlerimiz olacak. Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili ayrıca irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz."

"Ankara'daki yatak sayılarıyla ilgili kırmızı alarm verildiğine dair iddiaların olduğu" ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasındaki gözlemleri sorulan Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Ayasofya, 86 yıllık hayalimizdi, egemenliğin önemli bir işaretiydi. Her Türk vatandaşının bu konudaki beklentisiydi. Doğrusu bu sevinci herkes yaşadığı, bu sevinci yaşarken bu sevincimizi yaşadığımız ortamda disiplinize ederek yaşıyor olmalıydık. Yer yer uyanlar oldu, bu anlamda uymayan görüntüleri de görmüş olduk. Yani bizim sevincimizi yaşarken Ayasofya dahil olmak üzere bizim pandemi tedbirlerini ve kurallarını ihmal etmeden maske, mesafe kuralını, sevincimizi paylaşırken de devrede tutmamız asla ihmal etmemiz gerektiği kanaatindeyim."

Ankara'da "yeni normalleşme" ile birlikte Kovid'li hastaların, "Pandemi hastaneleri" diye adlandırılan hastanelere yatırıldığı için bazı hastanelerin doluluk oranının arttığını söyleyen Koca, "Ankara'da yoğun bakımda şu an doluluk oranlarımız yüzde 67 oranında, standart yataklarımızın ise doluluk oranı yüzde 49, ventilatörlerimizin, solunum cihazlarının doluluk oranı ise yüzde 25. Yani bahsedildiği gibi olmadığını söylemek istiyorum." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki doluluk oranlarının yoğun bakımlarda yüzde 69, standart yataklarda yüzde 32, ventilatörde ise yüzde 16 olduğunu belirten Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bu rakamlardan da Şehir Hastanesi dahil olmak üzere bu anlamda bir sorun olmadığını ama bizim her gün açıkladığımız rakamlarla giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarının arttığını zaten söylüyoruz. Bu hastaların bütün hastanelerimizde kabul ediliyorken şimdi bazı hastanelerimizde kabul ediliyor olması, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde sadece enfeksiyon kliniklerinde hastaların bakılıyor olmasıyla buralarda yer yer oranların arttığını biliyoruz ama bir sorun olmadığını, bu rakamlardan da çok rahat görmüş oluyoruz."

- "Bayram sonrası kısıtlamaları kaldırma önerisi var"

65 yaş üstü vatandaşlar için sabah 10, akşam 8 dışındaki saatlerde kısıtlamaların sürdüğü ve bununla ilgili bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorulan Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Konuyla ilgili bir değerlendirme yaptık ve pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında hassasiyet gösteren büyüklerimiz oldu. Bu süreçte harfiyen uyma noktasında bir gayret içinde oldukları için kendilerine minnettarız. Biz onları ihmal etmedik, bu dönemde özellikle büyüklerimizi bu salgından korumak için hassasiyet gösterme gayreti içinde olduk. Bunun ne kadar zor olduğunun farkındayız, empati yaptığımızdan emin olsunlar. Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulunun bir önerisi var. Bununla ilgili de bayram sonrası duyuruyu yapmış olacağız. Biraz daha, sadece bayram döneminde sabredelim, bayram sonrası inşallah gereken yapılıyor olacak."

Koca, pandemi sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların, kurallara uyma noktasındaki hassasiyet ve gayretlerini, söz konusu saatlerin serbest bırakılmasıyla da göstereceklerinden emin olduklarını belirtti.

Koronavirüs sürecinde alınacak tedbirlere ilişkin bir başka soru üzerine Koca, bayram döneminde valiler başkanlığındaki il hıfzısıhha kurullarının kendi illeri için alınması gereken tedbirleri alabileceğini, tedbirlerin şu an için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması şeklinde olmadığını belirtti.

- İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında toplantı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler ele alındı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgını dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Kurban Bayramı'nda illerde valiliklerce uygulanacak tedbirlerin yanı sıra her ilin durumuna göre il umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınacak kararlar ve trafik tedbirleri değerlendirildi.