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Gündem Türkiye'nin konuştuğu olayda beklenen gelişme! Ankara'dan önemli adım
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu olayda beklenen gelişme! Ankara'dan önemli adım

Yeniakit Publisher
2024-05-23 10:12:00 - 2024-05-23 10:15:23
Türkiye'nin konuştuğu olayda beklenen gelişme! Ankara'dan önemli adım

Bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra önce Mısır'a oradan Amerika'ya kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu için Ankara'dan kritik bir adım geldi.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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