Türkiye'nin konuştuğu olayda beklenen gelişme! Ankara'dan önemli adım
Bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra önce Mısır'a oradan Amerika'ya kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
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